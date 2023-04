Tricarico e Scanzano al voto con 5 candidati sindaci

L’ attesa per Scanzano Jonico è Tricarico terminata e quelle comunità , con il voto del 14 e lunedì 15 maggio 2023, potranno eleggere sindaci e consiglieri comunale, dopo una fase di diversa durata ( più lunga nel comune jonico) di gestione commissariale.

A Scanzano Jonico, che conta 5.908, abitanti sono candidati sindaci Pasquale Cariello (Scanzano rinasce), Fabio Massimo Sgarrino (Patto civico per Scanzano)e Felicetta Salerno (SiamoScanzano). A Tricarico, con una popolazione di 5.801 abitanti, i candidati sono Pancrazio Locuoco (Alternativa in comune) e Paolo Paradiso (Attiva Tricarico). La parola agli elettori.