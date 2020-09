Carlo Trerotola fa una avance politica a Vito Bardi? E’ ciò che lascerebbe intendere la conclusione del comunicato stampa che pubblichiamo a seguire e da lui diffuso.

Se confermata sarebbe una notizia non da poco, tenuto conto che proviene si dal consigliere regionale di “Prospettive Lucane” ma che è stato anche il candidato presidente dell’intero centro sinistra lucano, iniziativa che difficilmente apparirebbe come una boutade solitaria.

A fronte di una insistente sfilacciatura della attuale maggioranza di centrodestra insediatasi a Via Verrastro, Bardi viene invitato da Trerotola a prendere : “atto di questa sconfortante realtà e verifichi se una maggioranza sussiste ancora o se, per proseguire la legislatura, occorre intraprendere percorsi coraggiosi ed innovativi che antepongano le esigenze di sviluppo della Basilicata alle catene del posizionamento politico.”

Sono le premesse di un ribaltone alla Regione? E ci sono altri che la pensano come lui? Il tempo ce lo dirà, ma nessuno se ne meraviglierebbe troppo.

Ed ecco il testo della nota di Trerotola che parte da un antefatto che utilizza come pretesto per colpire al cuore con la sua avance:

“Con senso di responsabilità, insieme al collega Roberto Cifarelli, ho partecipato all’odierna seduta della III Commissione Consiliare, nella quale all’unanimità abbiamo approvato la proposta di legge “Misure di sostegno per l’acquisto della prima casa di proprietà” formulata dal consigliere Vizziello, che ha recepito anche gli emendamenti da me presentati per consentire che questo importante provvedimento diventi davvero un efficace strumento di aiuto per i diversificati nuclei familiari ed in particolare per le giovani coppie, che intendono acquistare un’abitazione.

Alla riunione si è notata l’assenza d’importanti esponenti della Lega, solitamente presente con più consiglieri nelle riunioni di Commissione ed oggi rappresentata in solitaria dalla collega Dina Sileo.

Continua ad essere sempre più evidente lo sfilacciamento di una coalizione che, anziché fornire risposte concrete alle aspettative ed ai bisogni dei cittadini lucani, è divisa e litigiosa ed è tenuta insieme con lo sputo, solo in virtù delle appartenenze partitiche nazionali.

Il Presidente Bardi prenda atto di questa sconfortante realtà e verifichi se una maggioranza sussiste ancora o se, per proseguire la legislatura, occorre intraprendere percorsi coraggiosi ed innovativi che antepongano le esigenze di sviluppo della Basilicata alle catene del posizionamento politico.”

Potenza,02/09/2020

CARLO TREROTOLA- consigliere regionale “Prospettive Lucane”