Economia stagnante ? Come uscirne? Mica facile per il Sud che continua a perdere terreno e con una economia a macchia di leopardo. Giulio Tremonti, economista di spessore, ex ministro dell’economia dei governi guidati da Silvio Berlusconi, che ritorna periodicamente a Matera mette il dito nella piaga e riconferma una vecchia proposta e intuizione: ripristinare la Cassa per il Mezzogiorno… E lo ha ribadito a Matera, a Palazzo Viceconte, nel corso del ciclo di conferenze “Europa economica in Matera Capitale della Cultura 2019”, organizzato dalla Fondazione Eni Enrico Mattei (FEEM), a cura di Margareta Berg, imprenditrice che opera a Matera. Al primo incontro, coordinato da Eugenio Occorsio, editorialista del quotidiano La Repubblica e del settimanale L’Espresso, ha partecipato anche Giulio Sapelli, consigliere di amministrazione della Fondazione Eni Enrico Mattei, economista, storico e accademico,del quale parliamo in altro servizio. “Il Nord -ha detto Giulio Tremonti- è illuminato da un dato positivo sul prodotto interno lordo e al Sud latita o se c’è e a intermittenza” . Un paragone a tinte più scure che chiare, ma all’economista Giulio Tremonti ironia e concretezza non mancano. ” Il paradosso -dice Tremonti- è che i soldi ci sono ma non vengono spesi. I soldi l’Italia li dà all’Europa, da qui alle Regioni. Nel disegno del 1992 c’è un dettato. Nel trattato c’è scritto che i soldi sono a destinazione regionale non a gestione regionale. Invece vengono mandati alle Regioni perchè li gestiscano. Ricordo un governatore della Puglia , che non era Fitto il quale si schierò perchè i fondi fossero a destinazione regionale e non gestione, che rispose con un ” No” all’ utilizzo dei i fondi per la Napoli Bari . E aggiunse che i soldi per la Puglia sarebbero dovuti servire per l’industria, la cultura e che per la ferrovia li avrebbe dovuti mettere il Governo… Ricordo ancora il governatore di un’isola, che non è la Sardegna, che aprì la porta dell’anticamera del suo ufficio che era piena di gente. La chiuse e disse: ” Se io i soldi li spendo subito l’anticamera sarebbe ancora piena o vuota?’ Allora il dramma del Sud è che i soldi del Mezzogiorno vengono destinati qui, ma non si gestiscono qui. Quando ho proposto di rifare la Cassa per il Mezzogiorno la reazione è stata negativa. E così i fondi destinati al Sud vengono spesi altrove, come la Polonia dove è stata realizzata l’autostrada ”Italia” grazie ai soldi che non si è riusciti a investire qui. L’Italia mette i soldi. La Polonia ringrazia e investe. Di chi è la colpa? Delle classi dirigenti meridionali. Credo che la Cassa per il Mezzogiorno possa essere ripristinata, per fare grandi investimenti e non minime opere che non servono a niente”. E Matera 2019 ? ” Quando c’era la candidatura di Matera- aggiunge- ero qui e dissi che avrei votato per Matera. I risultati sono venuti. Sono stati tutti molto bravi. Spero che continui”. Servono concretezza, programmazione e cultura d’impresa…