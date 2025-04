Tre priorità per Bennardi (m5S) . E appello ai resti del centrosinistra a farsi avanti…

Cultura, sostenibilità e tutela dei più fragili sono in sintesi temi, problemi e progetti che l’ex sindaco Domenico Bennardi, che ha scelto di ricandidarsi con una foto benaugurante, intende portare avanti in campagna elettorale e al Palazzo di città qualora venisse premiato dall’elettorato. Tanta carne al fuoco come si suol dire e attesa per come passare dalle buone intenzioni ai fatti. Il nodo, e non solo per Domenico Bennardi, è qui e riguardano squadra, competenze e funzionamento della macchina comunale che ha bisogno di essere rafforzata sul piano qualitativo e quantitativo. Servono tempo e idee chiare. La Matera che si vuole ha bisogno di concretezza , visione di città e di investimenti sulle priorità. Bennardi lancia,infine , un appello a quel che resta delle forze di centrosinistra (Verdi, Si, Progetto Comune, Pd? per un ultimo colpo di reni. Mancano 48 ore alla presentazione delle liste. Se ancora ci credete fatevi avanti.



COMUNICATO STAMPA

“Ripartiamo dalla cultura, dalla sostenibilità e dalla tutela dei più fragili:

la mia visione per Matera”

Oggi mi ricandido a sindaco di Matera con la stessa passione e lo stesso impegno che mi hanno guidato in questi anni, ma con una visione ancora più chiara e ambiziosa per il futuro della nostra città.

Matera ha dimostrato di poter essere un faro di cultura, innovazione e dialogo, da Capitale Europea della Cultura a Città che legge, fino alla recente conquista del titolo di Capitale Mediterranea della Cultura e del dialogo per il 2026, al traguardo di città che legge per il prossimo triennio e al gemellaggio con la città di AlUla in Arabia Saudita per la promozione del dialogo interculturale. Ora è il momento di consolidare questo percorso, trasformando la nostra città in un punto di riferimento internazionale per la pace e la cooperazione nel Mediterraneo.

La mia proposta è chiara, la creazione di un Forum permanente a Matera, sul dialogo e la pace tra i popoli del Mediterraneo, Matera come luogo di confronto e appuntamento che si ripeta ogni anno, che possa attrarre istituzioni, artisti, musicisti, intellettuali e giovani da tutto il mediterraneo, valorizzando il nostro patrimonio culturale e umano.

Ma una città che guarda al futuro deve partire dalle sue fondamenta, e le sue radici sono quelle di una città millenaria che ha saputo da sempre essere inclusiva e accogliente, ma anche la prima nel sud a ribellarsi al regime nazifascista conquistando una Medaglia d’oro al Valore Civile e una Medaglia d’argento al Valore Militare. Una città come Matera non può cedere alle destre o alle accozzaglie ambigue e senza identità. Il mio impegno è quello di continuare a lottare a difesa dei più fragili e delle famiglie in difficoltà, con servizi efficienti e alla portata di tutti. Una Matera sempre più accessibile, continuando ad abbattere barriere con progetti come il nuovo Teatro Duni che finalmente avrà posti a sedere per i diversamente abili, in alcune scuole siamo stati noi a installare finalmente bagni per disabili dove non c’erano mai stati. Una Matera sempre più sostenibile e decorosa, continueremo a investire nella riqualificazione urbana, nella mobilità green e sicura perché Matera sia sempre più vivibile e accogliente, continueremo a investire su scuole e strade con più fondi per l’edilizia scolastica, per la sicurezza e la manutenzione delle infrastrutture, perché i nostri ragazzi e i nostri insegnanti meritano spazi sicuri, dignitosi e moderni. Dobbiamo occuparci delle donne e dei giovani sostenendo ancora di più l’imprenditoria e la formazione femminile, contrastare la violenza di genere in tutte le sue forme.



Creare con la cultura e il turismo esperienziale e congressuale più opportunità di lavoro e housing sociale per le nuove generazioni. Intendiamo portare avanti i bandi di gestione per gli impianti sportivi che avevamo già approntato e per tutti i locali comunali per garantirne l’accessibilità a tutti con trasparenza e merito. Continuare col bando triennale del verde per mantenere le aree verdi finalmente curate con continuità. Vogliamo impegnarci maggiormente nella tutela degli animali, per i nostri amici a quattro zampe, con aree verdi attrezzate, completare il progetto delle oasi feline, avviare campagne di sterilizzazione per randagi, sostegno alle associazioni animaliste e un regolamento comunale che promuova il benessere di cani e gatti. Matera sarà una città pet-friendly. Avviare un’ampia riqualificazione delle principali aree ludiche dei parchi in città.

Ma c’è una battaglia che non possiamo rimandare: quella dei trasformismi e di chi cambia casacca a ogni elezione, svendendo i propri ideali per tornaconto personale, per ottenere il risultato migliore nel modo più facile, facendo nascere aggregazioni multiforme, difficili anche da definire. Matera con la sua storia e il suo protagonismo internazionale non merita mercenari della politica, e nemmeno tecnici, merita politici che credono nella loro identità e lavorino con onestà e passione. Da oltre dieci anni faccio politica nella stessa forza politica perché credo nella trasparenza, nell’onestà, nella democrazia dal basso, nei valori popolari e progressisti del movimento guidato da Giuseppe Conte.

Questa è la mia idea di città: una Matera orgogliosa, aperta, giusta e solidale, che non si accontenta di essere un simbolo del passato, ma vuole diventare protagonista del futuro con la consapevolezza che anche gli errori possono essere un’occasione straordinaria di crescita e progresso.

A tutti i cittadini e forze politiche che si sentono parte della medesima area di centro sinistra, chiedo di ripartire insieme, con entusiasmo e determinazione. Perché Matera non è solo pietre e storia: è una comunità viva, capace di grandi traguardi.

Domenico Bennardi

Sindaco uscente e candidato a sindaco di Matera

Matera, 23/04/2025