Un passo indietro per farne due avanti e con un candidato comune, Donato Libutti, a sindaco di Rionero in Vulture. A deciderlo, per fare sistema nel centro destra e offrire una alternativa all’elettorato Federazione Popolare, Fratelli d’Italia e Lega che tengono aperti confronto e porta a formazioni e movimenti, che credono nel progetto. Siamo alla lista unica e la semplificazione è un bene per la democrazia, aldilà di simbolo e bandiere. Serve vincere per evitare divisioni che alla fine, è accaduto in centri grandi e piccoli, finiscono con l’avvantaggiare gli avversari. Campagna elettorale avviata in attesa di conoscere gli altri candidati.



ALLA CITTADINANZA E ALLE FORZE POLITICHE DI RIONERO

Federazione Popolare, Fratelli d’Italia e Lega riconoscono la permanenza di alcuni valori comuni fondanti dei rispettivi partiti. Sulla base di tale presupposto le Sezioni di Rionero

hanno stretto un accordo per presentarsi con un’unica lista alle prossime elezioni amministrative, indicando per la carica di candidato Sindaco il concittadino dott.

Donato Libutti, a guida di un gruppo forte, coeso e capace di favorire sinergie nella fase della campagna elettorale e nella Amministrazione.

Una coalizione in cui i Partiti non rinunciano alla propria identità, anzi la rafforzano per coesione e per capacità, in presenza di un sistema elettorale estremamente maggioritario che richiede capacità di stare insieme per offrire alla cittadinanza la migliore sintesi possibile.

Siamo fiduciosi che questo nostro slancio possa essere da esempio per le altre forze politiche di area – in primis Forza Italia – associazioni, movimenti civici, donne e uomini che si riconoscono neivalori sopra richiamati e vogliano contribuire al buon esito dei contatti che si stanno faticosamente portando avanti in queste ore per offrire alla cittadinanza una proposta elettorale unitaria ancora più ampia.

Una proposta elettorale che sappia consolidare una squadra costituita da 16 candidati che

rappresentino il meglio che la comunità possa offrire, guidata da un candidato Sindaco all’altezza delle sfide che sono richieste per amministrare bene una cittadina complicata come Rionero in Vulture. Complicata non certo per oggettivi svantaggi storico-geografici, bensì per il lascito della cattiva amministrazione delle ultime consiliature – espressione di uno stesso gruppo dirigente – che lentamente ma con continuità ha operato rosicchiando spazi di benessere fino a far conquistare idealmente a Rionero la maglia nera di comunità peggio amministrata del circondario in termini di servizi offerti alla cittadinanza, livelli di tassazione locale, dotazione infrastrutturale, malessere diffuso, mancate prospettive di sviluppo sociale ed economico.

Di tutto ciò diamo conto con il presente comunicato, fiduciosi di poter imprimere quella svolta nell’amministrazione della città tanto attesa da una ampia fetta di cittadini rioneresi.

Rionero in Vulture, 22/08/2021 Federazione Popolare

Fratelli d’Italia

Lega