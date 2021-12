Si è concluso nei giorni scorsi il congresso del PD di Basilicata, l’ex “partito regione” che è stato capace, facendo tutto da solo, di sperperare un patrimonio politico culturale con radici profonde che via via sono state rese sempre più fragili sino all’inconsistenza odierna. Un congresso che non aveva alla base del suo percorso uno o più documenti, tesi, che analizzassero quanto accaduto negli anni scorsi (praticamente un ribaltamento epocale) e fissassero un percorso anche differenti e/o alternativi su cui confrontarsi, unirsi o anche dividersi.

Si è trattato essenzialmente di una conta interna tra gruppi e sottogruppi che albergano in questo condominio (non più partito in senso vero) sempre abitato da minori inquilini e con tanti visitatori occasionali che si accasano per qualche tempo e per qualche convenienza. Una conta tesa alla detenzione di un logo, un marchio che comunque ha un suo significativo appeal, utile a definire anche le candidature che verranno ai vari livelli.

Di tutto questo i nuovi eletti -tutti giovani- alla segreteria regionale ( Raffaele La Regina) e a quelle provinciali di Potenza (Carmine Lombardi) e Matera (Luigi Gravela) non possono non esserne consapevoli.

Ma ciò non vuol dire che la storia debba continuare a scivolare su questo piano inclinato. E sebbene i loro impegni nei rispettivi ruoli si presentino davvero come novelle “fatiche di Sisifo“, dovendo operare su un terreno desertificato e abitato da presenze ingombranti da cui dovrebbero augurarsi un sostegno intelligente, ci auguriamo che abbiano successo.

Specie se riusciranno, non tanto a concentrarsi sulle sole tornate elettorali, ma sulla ri-costruzione di un tessuto democratico di partecipazione sul territorio per tornare a far rivivere una politica partecipata dal basso, riaprendo quelle palestre che sono state le sezioni.

Perchè è in questo modo che si realizza per davvero quell’articolo quell’art. 49 della Costituzione, opportunamente citato da Luigi Gravela nel post che riportiamo qui sotto, che sottolinea come siano i partiti lo strumento con cui i cittadini si associano ” liberamente per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale”.

Non solo chiamandoli a votare nelle elezioni….dove vediamo, per l’appunto, che sono sempre meno a rispondere, ma a ragionare, discutere, decidere.

Buon lavoro dunque ed ecco a seguire una dichiarazione di Luigi Gravela in cui racconta anche di questa simbolica visita alla tomba dell’indimenticato ultimo vero “segretario” del PD lucano Antonio Luongo:

“Ho aspettato, ho voluto sedimentare le sensazioni e metabolizzare le emozioni di quello che è stato un percorso lungo e tortuoso ma al contempo affascinante e motivante.

Sono stato eletto Segretario del PD di Matera al termine di un ragionamento che ha portato ad una scelta unitaria, che ovviamente non è sinonimo di unanimità, bensì di sintesi e confronto democratico tra diversi pensieri, volontà e condizioni valoriali.

Unità che è la condizione essenziale per volare alto occupandosi dei temi, delle questioni vere e quotidiane, distante dalle polemiche e dal rumore di fondo, lontano dagli accordi al ribasso su nomi, persone e teste.

Siamo il Partito che è rimasto l’unico a fare il Partito, come scritto nell’Art. 49 della nostra Costituzione, secondo cui sono gli stessi cittadini “ad associarsi liberamente per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale”.

Voglio ringraziare gli iscritti al PD Circolo Matera che si sono messi in gioco tanto nell’ultimo weekend quanto negli ultimi mesi, partecipando ad una grande esperienza democratica.

Ci tengo a ringraziare i volontari e gli elettori, che si sono spesi, in maniera diversa, perché questo Congresso rappresentasse la rinascita di un Partito in cui si partecipa e si investe del tempo per il bene di tutti.

Sottolineo il ringraziamento per gli amici di Volt, dei Verdi, dei Socialisti, di Matera Civica, di Azione e dei Sindacati che a questa festa della democrazia hanno voluto partecipare e che ci hanno portato il loro prezioso contributo, oltre che il loro saluto. È stato un momento altissimo di confronto ed è di questo che Matera e la politica tutta ha veramente bisogno.

Mi spiace, a tal proposito, che il M5S, la forza che amministra la nostra città, si sia assentata: avrebbe potuto dimostrarci l’interesse a dialogare sui temi anziché sui nomi, ma ha spontaneamente rinunciato a farlo; un vero peccato.

Ringrazio, di cuore, gli iscritti al PD che si sono candidati e coloro che comporranno la Direzione con cui non vedo l’ora di lavorare: ne annunceremo i componenti tra pochi giorni.

Infine, porto qui le mie congratulazioni a Raffaele La Regina, il nuovo Segretario Regionale del Partito Democratico. Sarà un piacere lavorare con Raffaele, che dalla Direzione materana avrà tutto l’appoggio e il contributo necessario a ricostruire un Partito che deve tornare a giocare un ruolo primario nella politica locale.

Proprio questa mattina, con Raffaele e Carmine Lombardi, segretario del PD di Potenza, ho portato il saluto ad Antonio Luongo, che ci ha insegnato la bellezza della politica e l’importanza dell’amore per la propria terra.

Grazie, Antonio, per aver rappresentato l’esempio che possiamo seguire.