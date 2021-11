La notizia, di un incontro a Potenza, domani 10 novembre alle 16.30 presso il Circolo Angilla Vecchia, con i Circoli Silvio Spaventa Filippi di Potenza e ”La Scaletta” di Matera è circolata tra amici , come Gaetano ” Tanino” Fierro, che ha promosso l’iniziativa, abituati ad andare oltre i rintocchi del ”campanile’ che pure contrassegnano centri piccoli e grandi della Basilicata, con la loro storia, identità, sensibilità, aspirazioni e malcontenti.



Perchè piaccia o no, aldilà del disegno e della oggettiva ripartizione amministrativa della nostra regione, occorre fare i conti con la logica dei numeri, che ci penalizzano. Una condizione alimentata da emigrazione, spopolamento, diminuzione della qualità e della quantità dei servizi. A causa dei tagli della spesa e della scarsa lungimiranza e qualità di una classe politica che ha perso- per esempio – quel primato di ”buone pratiche e di programmazione” che ci aveva portati nella Prima Repubblica a essere la prima regione del Sud nel pianificare e spendere fondi europei. Si puo’ frenare questa tendenza, che delude tutti e tutto?



Serve una cultura della buona politica, che ponga attenzione alle esigenze dei territori, mettendo mano a progettualità, recuperando quello che è stato frettolosamente messo da parte, per utilizzare al meglio quello che abbiamo e che protagonismi deleteri hanno finito con l’affossare. Ci provano, e questo è apprezzabile, tre circoli culturali che dallo scorso dopoguerra hanno seminato, proposto, anche con spirito critico, iniziative che hanno lasciato il segno.



Tornare a confrontarsi su ‘quello che si può fare ” per la Basilicata (è il nome riportato nello Statuto regionale e nella Costituzione) che a furia di perdere funzioni e popolazioni, scivola sempre più per comprensori omogenei verso le città metropolitane di Bari e Napoli. Non possiamo che augurare ai tre circoli di lavorare con spirito costruttivo, con la ”cultura” giusta per far risuonare quei rintocchi del confronto e della ripresa ( su temi diversi) che mancano da troppo tempo. Suoni d’armonia ma dal tono fermo e continuo, anche per quello che sarà la rappresentanza della Basilicata nel prossimo parlamento, con il dimezzamento o quasi del numero dei parlamentari.