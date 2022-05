…e L’incontro, presso l’omonima Comunità, presieduta da Damiano Ottomanelli, dovrà contribuire a parlare di proposte, progetti,per risolvere i problemi e le aspettative della comunità di Castellaneta. Il centro del tarantino, noto per i natali dati a Rodolfo Valentino, e per le tante potenzialità dell’economia locale, che attende impegni e di conoscere il programma di sindaci Alfredo Cellamare ( per il centrodestra), Gianni Di Pippa (per i centrosinistra) e da Simone Giuncato (per la destra). La fiducia degli elettori e dei concittadini si conquista con chiarezza e concretezza. Le domande ricorrenti su lavoro, servizi e prospettive sono il banco di prova per tentare di affermarsi alle elezioni di giugno.

La Comunità L’Incontro incontra i candidati sindaci di Castellaneta

Candidati sindaci Alfredo Cellamare (centrodestra), Gianni Di Pippa (centrosinistra) Simone Giuncato (destra).jp

Presso la Sala di cultura Nomine Rose Via del Mercato 59 Castellaneta

Lunedì 16 maggio 2022 alle ore 18:00

Se si vuole migliorare la vita dei cittadini, è necessario impegnarsi, altrimenti si diventa complici di ogni malessere.

Lunedì 16 maggio 2022, alle ore 18:00 presso la sala di cultura Nomine Rose in via del Mercato 59 a Castellaneta, il presidente della Comunità Itinerante L’Incontro, Damiano Ottomanelli, incontra i candidati sindaci di Castellaneta.

Questo incontro mira a conoscere meglio i candidati e suggerire a loro quali sono i bisogni del paese e della cittadinanza, con molta umiltà e tanta partecipazione, cercando di dare un contributo al paese.

Castellaneta è un comune importante della provincia di Taranto, città equidistante da Taranto, Bari e Matera; è avvantaggiato dalla sua storia, con turismo, spiaggia, agricoltura e risorse naturali: ha tutte le caratteristiche per diventare riferimento della provincia di Taranto, Bari, e non solo.

«Nell’augurare un buon lavoro ai candidati ricordo che migliorare la vita dei cittadini non è di destra né di sinistra, ma di persone serie e per bene» è il monito di Damiano Ottomanelli, presidente della Comunità Itinerante L’Incontro di Castellaneta, presente sul territorio da 53 anni, al servizio di tutti e per tutti.