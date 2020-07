Hai voglia a spremervi le meningi. Tanto il leader della Lega, Matteo Salvini, non dirà domani 17 luglio, per l’inaugurazione della sede del partito in via Roma, chi ha scelto tra quelli che si sono fatti avanti o ‘indicati” per la candidatura a sindaco di Matera. Non conviene e sarebbe un azzardo fuori luogo. Visti gli inevitabili mal di pancia degli esclusi che – comunque- andrebbero tenuti dentro alla coalizione di centro destra e ai massimi sistemi in quella trasversale, che guarda ai moderati di quel che resta del centrosinistra per conquistare a settembre il Comune. Qualcosa Matteo Salvini dirà, ma l’asso lo calerà pià avanti. Del resto perchè scoprire le carte adesso? Se ne occuperanno i dirigenti di partito in primis e quanti vi hanno fatto ingresso nei mesi scorsi, dopo l’uscita di chi ha contribuito a Matera e in Basilicata al successo della Lega. La storia è lì ed è in archivio, con i suoi protagonisti. Ma ora il partito di Salvini, che nella Città dei Sassi, è in una fase di costruzione valuta ingressi, adesioni, alleanze dopo l’investitura venuta da Roma, che le spetta designare il sindaco di Matera. Gli alleati, intanto, premono perchè si faccia presto come ha scritto e chiesto nei giorni scorsi il consigliere regionale Giovanni Vizziello. Altri nella coalizione stanno in silenzio e attendono mosse e ufficialità. Potrebbero diventare, a seconda della candidatura a sindaco e dei suoi addentellati, ago della bilancia al ballottaggio . E incrementare quel movimentismo trasformista dell’ultima ora che ha caratterizzato con liste civiche, ciniche e civetta le elezioni al Comune di Matera e alla Regione. Non ci meraviglieremmo più tanto. E il sommerso che porta alle elezioni per la conquista di via Aldo Moro lo conferma…I nomi? Un po’ di pazienza. Per ora si mettono a punto le liste. Fanno peso e protagonismo contrattuale.