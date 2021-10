…Altrimenti si butta il gioco, il giocattolo, a terra e si va a casa. Ma nessuno vuole andarci e passare la mano a un commissario prefettizio, dopo un anno di mandato. Imma Tataranni avrebbe detto da tempo: ‘Ueh, Veloceee!…”I nomi si susseguono per la possibile giunta Bennardi 2, che dovrebbe segnare la conclusione della crisi e della verifica in corso da tempo, ma occorre dipanare la matassa dei nodi e dei veti (da una parte e dall’altra) che impediscono al sindaco di annunciare la fumata ” bianca”. E così gli equilibri e le possibili indicazioni, dopo la riorganizzazione dei gruppi di maggioranza con il ridimensionamento di Volt, la nomina dei Verdi e altre situazioni maturate in corso d’opera sul peso delle deleghe, non possono che riportare al ” Ci sono in giunta se…”. Il sindaco, comunque, va avanti e prosegue con pazienza il confronto tra le parti, facendo appello al senso di responsabilità di tutti e alla necessità di chiudere quanto prima la vicenda, a cominciare dall’incontro di questa sera. Del resto contano i fatti e la città, l’Amministrazione hanno bisogno di risposte. Del resto mercoledì si va in consiglio e si parla di bilancio e di debiti fuori bilancio. Vecchia pecca, con tutte le considerazioni perchè si arrivi a tanto, crisi e fibrillazioni di maggioranza comprese.Ma ora diamoci e datevi una mossa, sembra dire nella foto il primo cittadino.



COMUNICATO STAMPA

DICHIARAZIONE DEL SINDACO BENNARDI IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE POLITICA AL COMUNE DI MATERA

Il sindaco, insieme alla Giunta e alle forze politiche di maggioranza, anche a seguito delle dimissioni degli assessori del gruppo consiliare Verdi-Psi, è rimasto impegnato ad assicurare il miglior andamento all’Amministrazione comunale, come dimostrano le importanti attività svolte e le numerose riunioni dell’organo esecutivo.

Nel frattempo, ha avuto luogo un intenso confronto con le stesse forze politiche e con i consiglieri comunali da esse espressi, al fine di trovare un accordo in grado di soddisfare le attese della città.

Un confronto che proseguirà anche questa sera, per un nuovo incontro che auspico possa essere risolutivo delle questioni aperte e che dovrà essere ispirato non alla logica dei pesi e dei contrappesi, bensì ad un nuovo impulso alle attività amministrative, ai programmi in corso di realizzazione e alla visione che accompagna il nuovo corso politico di Matera.

Confido nella piena assunzione di responsabilità da parte del M5S, di Volt, Verdi-Psi e del gruppo misto, affinché già dalla prossima seduta del Consiglio comunale prenda avvio la seconda fase dell’Amministrazione.

Matera, 25 ottobre 2021