Tranquilli. La poltrona al Comune non la lascia nessuno…

E, del resto, sarebbe un paradosso che nella ex capitale del divano e delle sedute ”comode” qualcuno lasci la poltrona : in giunta o in consiglio per andare a casa e consentire che il popolo si esprima. Antonio Serravezza tira fuori una poltrona ”presidenziale” con tanto di velluto rossastro, dorature e una fascia tricolore. Roba da grandi occasioni. Ma con i colpi di spugna sulla cancellazione del reato di abuso in atti di ufficio, https://giornalemio.it/cronaca/abuso-in-atti-di-ufficio-e-la-repubblica-dalle-mani-libere/ , fibrillazioni, incertezze di maggioranza e incognite (tante) su quello che ancora non c’è nelle future coalizioni di maggioranza, minoranze o trasversali senza nè amore, nè sapore e poco cuore. Il cenacolo di Serravezza parla di democrazia dell’alternanza. Bella parola. Ma a Matera e in Basilicata, dove vige la logica del familismo immorale di Banfield, c’è solo il trasversalismo opportunismo, con continui cambi di casacca. Quella poltrona vada a chi merita. Se non c’è riuscito il ministero alla meritocrazia figuriamoci se lo farà un elettorato, diviso tra il luogo comune ”sono tutti uguali e non cambia nulla” e ” mondo è stato, mondo è e mondo sarà”. E poi ci meravigliamo dell’astensionismo e del qualunquismo? Antonio meglio un’amaca…



LE RIFLESSIONI POLITICHE DI UNA ESTATE RIBOLLENTE

Non c’è riposo, ciò che sta succedendo a Matera è veramente assurdo. Noi cittadini materani siamo arrivati stressatissimi alle meritate vacanze estive e dopo la gioia della grandiosa festa della Bruna siamo sotto il fuoco amico. Già non dormiamo per il caldo ma purtroppo ci hanno castigati a girarci nel letto per i gravi problemi che la politica locale non è riuscita e non riesce a trovare le soluzioni ai tantissimi problemi di cui la nostra comunità soffre. Sono incollati alla poltrona … non vogliono mollare la poltrona…Egoismo…incompetenza…queste sono le parole che continuamente sentiamo pronunciare a voce alta. E ‘ vergognoso che una città con tanti meriti, ottenuti solo per merito dei propri cittadini sia allo sbando per incapacità di coloro che ahimè abbiamo votato con leggerezza? La nostra città si merita tanto di più e speriamo che questo incubo finisca presto. Matera ha bisogno di managers competenti che sappiano gestire e rivoluzionare l’attuale sistema politico zavorrista e ingordo. La città ha bisogno di aria nuova, moderna, competente che sappia in tempi brevi agganciarla ai nuovi programmi economici, culturali e sociali mondiali per spalmare le ricchezze tra tutti i cittadini e godere tutti insieme di una ricchezza che ci è stata regalata con sacrifici dai nostri avi. E’ ora di dire basta, di alzarsi dalle sedie spontaneamente e regalare a Matera la libertà

per una effettiva e democratica alternanza.