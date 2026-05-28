Tranquilli.Il ministro Casellati non si dimetterà da segretario regionale di Forza Italia

Una levata di scudi, tra gli azzurri di Basilicata, e tanta solidarietà verso il ministro Elisabetta Casellati, alla guida della segreteria di Forza Italia dal 2023. E che ha gestito il partito in fasi difficili come sono state le elezioni amministrative di Matera e il confronto in corso tra gli alleati nella coalizione regionale. Da parte del ministro, soprattutto, nessuna firma di dimissioni da quell’incarico come riportato da testate nazionali e locali. Nessuna pressione a passare la mano e niente congressi anche in vista della politiche per il 2027. Forse se ne parlerà più avanti, quando il quadro politico nazionale sarà più chiaro in vista delle candidature che, anche per la Basilicata, come sta avvenendo per gran parte dei partiti avviene nella Capitale. E poi c’è la riforma elettorale, che potrebbe nascondere non poche sorprese. La Basilicata, ridotta a una rappresentanza numerica e non solo, limitata attende sviluppi-



IL COMUNICATO DI SOLIDARIETA’ di Forza ITALIA POTENZA

Forza Italia Basilicata al fianco del Ministro Casellati a seguito degli attacchi del Fatto Quotidiano

«In data odierna il Fatto Quotidiano ha riportato la falsa notizia, rilanciata anche da una testata lucana, secondo la quale il Ministro Elisabetta Casellati firmerà una lettera di dimissioni dal ruolo di Segretario Regionale di Forza Italia Basilicata. Tale notizia, totalmente priva di fondamento, riporta altresì inesistenti frizioni all’interno del partito lucano, che, invece, proprio grazie al lavoro del Ministro Casellati e dei dirigenti regionali, gode di ottima salute, come ampiamente dimostrato dai risultati elettorali e da quelli del tesseramento. Al Fatto Quotidiano, secondo cui i “dirigenti di partito nel territorio non la vedono da mesi” rispondiamo con estrema fermezza ribadendo la nostra più sentita e convinta solidarietà al Ministro Casellati che, nei fatti, sin dal primo momento si è dimostrata sempre presente, vicina e attenta ai problemi del territorio e alla crescita del nostro partito a livello regionale. La sua guida autorevole è per noi motivo di orgoglio e ogni tentativo di attacchi pretestuosi e privi di fondamento viene rispedito al mittente con il coraggio e la determinazione di chi ogni giorno si impegna per garantire un futuro prospero alla Basilicata e all’intero Paese». Così in una nota i dirigenti regionali azzurri Vincenzo Taddei, Segretario Provinciale FI Potenza, Gianluca Modarelli, Segretario Provinciale FI Matera, Simone Pierro, Segretario Regionale FI Giovani Basilicata, Lucia Pangaro, Segretario Regionale Azzurro Donna Basilicata, Donato Carriero, Segretario Regionale FI Seniores Basilicata.

L’Addetto Stampa



UFFICIO STAMPA

Casino: Solidarietà a Casellati, basta attacchi strumentali

Il Capogruppo di FI: Conosco da anni il valore, la dedizione e la capacità di leadership del Ministro Casellati, si tratta di una figura istituzionale di altissimo spessore, sempre presente e attenta ai problemi del territorio

“Voglio esprimere la mia più sincera e convinta vicinanza e solidarietà al Ministro Elisabetta Casellati, bersaglio oggi di una notizia falsa e gravemente tendenziosa riportata dal Fatto Quotidiano e prontamente rilanciata da alcune testate locali, secondo cui il Ministro sarebbe prossima a rassegnare le dimissioni dal ruolo di Segretario Regionale di Forza Italia in Basilicata. Una notizia totalmente infondata, costruita a tavolino con l’evidente obiettivo di seminare discordia e destabilizzare un partito che, al contrario, ha un radicamento territoriale ampiamente dimostrato dai risultati elettorali”. Lo dichiara il capogruppo di FI in Consiglio regionale, Michele Casino, che aggiunge:

“Conosco da anni il valore, la dedizione e la capacità di leadership del Ministro Casellati: si tratta di una figura istituzionale di altissimo spessore, sempre presente e attenta ai problemi del territorio, che non merita di essere bersaglio di campagne mediatiche così grossolane e prive di qualsiasi riscontro nella realtà”.

“Queste notizie – conclude – sono uno strumento di attacco politico che nuoce alla credibilità delle istituzioni e alla corretta informazione dei cittadini. Ogni tentativo di minarne la credibilità si infrangerà contro la solidità di chi opera con serietà e coerenza al servizio della propria comunità”.