Tranquilli anche le ”Stelle”calanti e i ”Draghi” al voto nel 2023

Ma con tutte le contraddizioni sull’abusivismo e il recupero dell’evasione nel settore turistico, privo di piano strutturale e di professionalità di provata esperienza che possano gestirlo, ci si preoccupa se le ”Stelle” della Città dei Sassi vedranno il cielo terreno con le padelle a olio allo zampirone anti zecche e zanzare? Antonio. Nella città del divano si ronfa per sonni tranquilli. Perchè preoccuparsi? Per ora non si vota e i ”registi” nazionali e locali del grande centro, del tutti insieme incompatibilmente, tirano il freno a mano. Un accordo si trova e poi, Meloniani a parte, è meglio continuare ad affettare l’anguria in attesa che si calmino le acque e si completi il processo di emarginazione delle ali estreme per il secondo anno del Dragone. La cultura orientale non ha insegnato nulla? Dall’India, alla Cina,al Giappone, al Tibet, alla Russia all’Italia si predica pazienza, silenzi e colpi di coda, come la cometa di Halley che su Matera continua a lasciare tante incompiute. I tempi non sono maturi per scelte definitive, salti della quaglia ed elezioni anticipate. Si vota nel 2023, con un grande centro di interessi, profitti e profittatori.



LE RIFLESSIONI DI SERRAVEZZA

Materani rimasti a guardare le stelle non quelle del salami perché quelle non sono cinque ma tante! Dopo lo strappo a Draghi siamo rimasti come i salami appesi. Ma cosa ne pensano i materani pentastellati? La capitale europea della cultura è appesa a un filo sottile con tanti progetti da cantierizzare il governo con maggioranza pentastellata avrà ancora la forza e la volontà di portare a termine il mandato ricevuto dai cittadini nelle scorse elezioni amministrative? La crisi non è solo del governo centrale ma di riflesso anche localmente. I pentastellati sono dovrebbero chiamarsi tristellati, in considerazione della scissione tra chi continua a seguire Conte e coloro che sono scappati tra le braccia di Di Maio. Insomma tanta confusione e tanto pericolo per tutti gli italiani.