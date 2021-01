Ancora nel messaggio della tarda serata, nel mentre era ancora in corso l’assalto al parlamento USA, Trump ha dimostrato alcun pentimento per aver aizzato, richiesto questa manifestazione ostile. Gli ha lisciato il pelo: “So come vi sentite, so che siete addolorati e feriti, ma ora dovete andare a casa. Dobbiamo avere la pace, ora. Non vogliamo che nessuno resti ferito”. E nel mentre ci scappava il morto (sono quattro in tutto) ha continuato a buttare benzina sul fuoco ripetendo come fa da settimane “le elezioni ci sono state rubate, sono state elezioni fraudolente“, attizzando ulteriormente quella banda di golpisti.

Cosa accadrà ora? Trump, il mandante di questa “insurrezione da Repubblica delle banane” come la definita l’ex presidente repubblicano George W Bush, rimarrà alla guida del paese per i prossimi 15 giorni, quanti ce ne vorranno per la transizione dei poteri a Biden?

La Cbs e la Cnn affermano che in queste ore si stia valutando, all’interno dello stesso governo, l’ipotesi di invocare il 25° emendamento della Costituzione per rimuovere Donald Trumpesidente, ma non c’è alcun riscontro.

Il 25° emendamento prevede che il vicepresidente prenda i poteri nel caso il presidente muoia, si dimetta o sia rimosso dal suo incarico. A differenza dell’impeachment (per il quale non vi sono i tempi) consente di rimuovere il presidente senza che sia necessario elevare accuse precise. Sembra che anche un crescente numero di leader repubblicani inizia a ritenere che Donald Trump dovrebbe essere rimosso prima del 20 gennaio. Segno di una crescente frustrazione dello stesso partito del presidente uscente già spaccato sulle accuse di brogli elettorali.

Certo sarebbe l’unica mossa per salvare la faccia di questa nazione rispetto al mondo intero che la guarda oggi sconcertata e attonita per questa mancanza di rispetto per la volontà popolare che anche ieri, con la elezione di due senatori democratici, ha ribadito il suo NO all’era Trump.

Le scene di assalto al simbolo della democrazia americana fomentate dall’attuale inquilino che non vuole schiodare è una vergogna che rimarrà nei libri di storia a macchiare indelebilmente l’immagine degli esportatori di democrazia.

La democrazia degli Stati uniti così come la conosciamo non esiste più dopo questa sorta di “marcia su Roma” in salsa ketchup. Un’offensiva che è figlia dei tratti eversivi che hanno caratterizzato il trumpismo, con la complicità di parti del Partito repubblicano. Una reazione rabbiosa ad una sconfitta, avvenuta grazie all’impegno delle odiate minoranze e che, agli occhi dello sconfitto e dei suoi accoliti, ha anche il sapore insopportabile di una rivincita del suo predecessore Obama.

Una grande lezione per il mondo che servirà a guardare meglio in faccia ai sovranisti di casa propria.

In Italia da parte di sostenitori di Trump, a fronte di un Giovanni Toti che fa mea culpa dichiarando: “Desolante spettacolo in America. In democrazia i risultati si accettano, anche se non si condividono. Avrei votato per Trump. Oggi mi tocca dire: sbagliando” e a un Matteo Salvini che ha scritto sui social:“La violenza non è mai la soluzione, mai. Viva la Libertà e la Democrazia, sempre e dovunque”, c’è stata la ambigua presa di posizione di Giorgia Meloni che mette in evidenza la sua dioppiezza.

La urlatrice nostrana ha detto: “Seguo con grande attenzione e apprensione quanto sta accadendo negli Stati Uniti, mi auguro che le violenze cessino subito come chiesto dal Presidente Trump. In questi momenti serve grande prudenza e serietà. Mi auguro che la situazione possa tornare al più presto alla normalità”.

Come ha chiesto Trump? E quando l’avrebbe chiesto? Nei giorni precedenti che in cui ha aizzato quegli squadristi? O in quella altrettanto ambigua dichiarazione di ieri sera di cui abbiamo parlato sopra? La vera natura fascistoide di Giorgia emerge puntualmente, anche quando essa stessa la si vorrebbe nascondere per gabellare gli italiani. Ma è la sua natura che emerge.

A fare da pendant alla Meloni ci pensa quel fenomeno da baraccone che è Vittorio Sgarbi, come sempre fuori di testa che in TV, dalla Palombelli, ha sparato: “Il popolo di Donald Trump la violenza l’ha patita, la ragazza ferita (poi morta, ndr) è una martire dei suoi ideali”. Aggiungendo, inoltre, che: “Mi auguro che avvenga anche in Italia contro un governo che viola costantemente l’articolo 1 della Costituzione”. Sopravvolando sul dettaglio che in Italia con c’è uno come Trump che aizza le folle contro il potere che lui stesso ha detenuto fino alle elezioni perse lo scorso novembre. Anzi ci sono tanti come lui che aizzano da mesi contro il governo Conte.