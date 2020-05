Appelli, contrappelli al senso di responsabilità ”per il bene della città” come si ripete quando all’orizzonte compaiono o persistono nubi, che non promettono nulla di buono. E così è per le vicende di tenuta della risicata maggioranza politica al Comune di Matera, guidata da Raffaello De Ruggieri, dopo la bocciatura sul voto di bilancio. Si attende la seconda convocazione e non sappiamo come andrà a finire. Gli ottimisti dicono che il cielo si rischiarerà e si potrà andare al mare…Ma ci sono i realisti come il consigliere comunale Vito Michele Tralli, che ricorda come sono andate le cose da febbraio in poi fino all’ultima bocciatura consiliare, definita una ”vittoria di Pirro” per le opposizioni. E Tralli fa i conti della serva, giungendo a conclusione ed evidenziando che i numeri alle votazioni sono stati quelli e che la matematica non è una opinione. E allora tirando il totale, come si dice dalle nostre parti, è inutile girare intorno al problema visto che il fuoco arde e continuerà ad ardere sotto la cenere. Meglio , allora, che qualcuno faccia e reciti il ” Mea Culpa” e ne tragga le conseguenze…senza illudersi e senza illudere nessuno. I numeri della maggioranza erano e restano quelli…



LA NOTA DEL CONSIGLIERE TRALLI

Ho aspettato nello scrivere questo comunicato perché speravo che il Sindaco prendesse atto di quanto accaduto il 30/04/2020 in Consiglio comunale con la bocciatura del Bilancio consuntivo e con le dovute conclusioni. A mia memoria non ricordo una bocciatura di bilancio nell’Amministrazione comunale di Matera.

Ho letto, in questi giorni, i commenti del Sindaco, di segretari di partiti, di capigruppo, di singoli consiglieri sulla gravità della situazione venutasi a creare dopo la bocciatura del bilancio consuntivo, che si sono rinfacciati colpe per l’accaduto.

Vorrei ricordare al Sindaco che ha sempre dichiarato in Consiglio, quando qualcuno gli suggeriva di dimettersi e rimettere il mandato al popolo, ” mi dovete cacciare “.

Il 30/04/2020 il Sindaco con la bocciatura del bilancio consuntivo è stato esautorato dalla propria maggioranza e, invece di prenderne atto, ha attaccato l’opposizione dichiarando che è stata una vittoria di Pirro.

Non si tratta di una vittoria di Pirro ma la naturale conseguenza di quanto prodotto da questa Amministrazione. Non ultima la scelta scellerata di costituire una giunta a 9 con l’appoggio soltanto di 17 consiglieri su 32.

Questa volta, la cosa mi meraviglia, non è stata utilizzata la stessa procedura esercitata in Consiglio comunale il 3/2/2020 sulla sfiducia al Sindaco, quando alla fine della discussione la maggioranza ed il Sindaco resosi conto che non erano presenti tutti i consiglieri di maggioranza e per non mostrare sintomi di debolezza, abbandonavano l’aula, lasciando solo il presidente del Consiglio.

Esito della votazione, 14 favorevoli, uno contrario. Mancanza di numero legale, sfiducia respinta.

Il Sindaco in quella circostanza invece di comportarsi, rimanendo al suo posto, da condottiero ha preferito assumere le vesti di un ” famoso ” comandante di una nave che affonda.

Dopo la bocciatura del bilancio il Sindaco, i rappresentanti della maggioranza invece di apparire in tv, scrivere sui giornali, promettere alle varie categorie di imprenditori di elargire soldi a fondo perduto, risparmi sulle varie tasse comunali, facessero il mea culpa.

Alla luce di quanto sta avvenendo confido ancora in un ripensamento del primo cittadino con la logica conseguenza.

Alla luce di quanto sta avvenendo confido ancora in un ripensamento del primo cittadino con la logica conseguenza.

Vito Michele Tralli