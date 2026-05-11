Traietta ai sindaci: Lo volete un buon consiglio? Facciamo l’Unione dei piccoli Comuni

Altrimenti si muore…E con questi chiari di luna, con taglio di risorse, servizi, organici ridotti ed emigrazione continua la fine è dietro l’angolo. Non consideratelo un menagramo ma il giovane sindaco di Miglionico, Giulio Traietta, il Paese del castello del Malconsiglio…vuole evitare che il destino”congiuri” contro i piccoli comuni. E allora l’unica strada da battere fino in fondo è quella dell’Unione dei piccoli, come è lo sono gran parte dei centri di Basilicata. Il 22 maggio proprio a Miglionico si terrà il forum regionale sull’Unione dei Comuni. Realizzarla è davvero un buon consiglio… parola di sindaco, di Miglionico.



L’APPELLO DI TRAIETTA

“O si fa l’Unione o si muore”: il 22 maggio a Miglionico un forum regionale sull’Unione dei Comuni

Presso il Castello del Malconsiglio, amministratori e istituzioni a confronto sulle opportunità di coesione territoriale e lo sviluppo dei servizi ai cittadini.

MIGLIONICO (MT) – Il prossimo 22 maggio, la storica cornice del Castello del Malconsiglio ospiterà un importante incontro di respiro regionale dedicato all’Unione dei Comuni. L’evento, promosso dall’ANCI Basilicata, vedrà la presenza della task manager del progetto PICCOLI dell’ANCI Nazionale e della Regione Basilicata, e proverà a tracciare una nuova rotta per la governance locale, ponendo l’accento sulla coesione istituzionale come motore di sviluppo territoriale

“Sono personalmente stanco della incapacità politica di comprendere il momento che stiamo vivendo. È il momento di agire – dichiara il sindaco di Miglionico, Giulio Traietta – In un’epoca caratterizzata da sfide demografiche e necessità di ottimizzazione delle risorse, l’Unione dei Comuni non rappresenta solo un obbligo normativo, ma una scelta strategica. Mettere in comune funzioni e servizi significa garantire ai cittadini standard qualitativi più elevati, una maggiore forza contrattuale nei tavoli sovracomunali e un accesso facilitato ai fondi strutturali e del PNRR”

Sono invitati amministratori locali, sindacati, rappresentanti politici regionali e finanche Segretari comunali