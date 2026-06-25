Tragni (PD): altro che elogi alla Giunta Nicoletti, sono tante le questioni non affrontate

“Qualche consigliere comunale si esalta negli elogi all’azione dell’amministrazione comunale di Matera quando invece sono tanti i punti interrogativi e tante le questioni non affrontate ad un anno dall’insediamento.” Lo scrive Giuseppe Tragni a nome del Circolo PD di Matera in una nota che così prosegue: “Per esempio, restano senza risposte le giovani coppie e le famiglie in difficoltà che chiedono ad alta voce di affrontare la questione abitativa della città caratterizzata da locazioni insostenibili, resta al palo la questione del terminal bus di Villa Longo, restano le strade dissestate della città come quella che costeggia il Parco IV Evangelisti, resta uno strano silenzio del primo cittadino sulle affermazioni dell’Assessore alle infrastrutture Pepe sullo scippo delle risorse alla S.S.7 Matera- Ferrandina. Resta altresì la mancanza di visione strategica della città già denunciata dal Partito Democratico di Matera in occasione della crisi di febbraio quando in maniera netta abbiamo dichiarato non solo che il Pd tornerà al governo della città attraverso il consenso dei cittadini e con una coalizione di centro sinistra ma soprattutto che il Pd non partecipava e partecipa a tentativi di intese sottobanco per spartire il potere. Il PD si avvia a una fase congressuale che certamente sarà utile per affrontare e animare il dibattito Regionale, provinciale e cittadino sui temi di interesse pubblico. Tale opportunità sarà certamente colta da parte di tutti gli iscritti che attraverso la loro attiva partecipazione arricchiranno e innalzeranno il livello del dibattito.“

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