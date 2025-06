Tra Roberto e Antonio….prove di disgelo in bike

“Ho apprezzato il richiamo fatto dal Sindaco Antonio Nicoletti a comuni aspetti del programma presentato agli elettori nel corso della campagna elettorale e lavoreremo affinché le idee diventino servizi per migliorare la qualità della vita delle cittadine e dei cittadini.” Sono le parole che Roberto Cifarelli ha poco fa pubblicato sul proprio profilo social e che -al di là della occasione a cui fa riferimento il post (una iniziativa sul bike sharing in città) in cui sono inserite- sembrano inequivocabilmente costituire una apertura, un ramoscello d’ulivo, al Sindaco Nicoletti dopo settimane post voto consumate in dichiarazioni tattiche che non lasciavano intravedere alcuna via d’uscita dal potenziale stallo nella massima assise cittadina. Cosa significhi è presto a dirsi. Tante sono le voci che si accavallano circa la tenuta dei propositi, pur più volte ribaditi, di compattezza dei 18 eletti intorno alla candidatura dello stesso Cifarelli a sindaco, da cui già si è sganciato pubblicamente Angelino, per cui sarebbe quanto mai opportuna una qualche mossa tesa a dare una dignità politica a quello che potrebbe trasformarsi in un mercato delle vacche. Vedremo cosa significano in pratica queste parole di apertura di Roberto Cifarelli, se sono conseguenza di contatti per concordare i primi passaggi istituzionali come la elezione del presidente del consiglio e i suoi vice, o cos’altro. Ci vorrà poco ancora per capire non tanto se l’anatra zoppa potrà continuare ad andare avanti (cosa che sembra data abbastanza per scontato) ma soprattutto quali terapie saranno praticate per evitare di aggravarne le condizioni, garantirne la deambulazione per un paio di anni…e chissà se non fino alla fine della consiliatura. D’altronde il supporto alla zoppia può variare da ausili pratici momentanei (stampelle, bastoni…) a terapie riabilitative aventi l’obiettivo di migliorarne la mobilità e prevenire ulteriori complicazioni. Fuor di metafora, è evidente che si avvicina il momento della verità e delle decisioni che peseranno sul futuro amministrativo della Città, e che peseranno anche lo spessore e la coerenza di chi ora siede su quegli scranni, dopo i fiumi di parole e di proclami dispensati a piene mani. A seguire il post integrale di Roberto Cifarelli: “Ieri ho partecipato presso palazzo Malvezzi a Matera alla presentazione dei risultati dei primi 6 mesi di sperimentazione del sistema di bike sharing in corso a Matera e Potenza.

Il finanziamento del Ministero delle infrastrutture e trasporti è di 700.000 euro che, a suo tempo, provocò non poche polemiche nell’infinito e stucchevole derby tra Matera e Potenza.

Il progetto è stato affidato dalla Regione alle Fal che, a sua volta, ha attivato una collaborazione con Vaimoo, società del gruppo Mermec-Ferrosud attiva (evviva!) nell’area industriale di Jesce.

Al netto dei dati presentati, e per certi versi opinabili (circa 32.000 chilometri – 10 volte il giro d’Italia di ciclismo- per circa 6.000 utenti), credo che il progetto sia validissimo e vada reso strutturale sia per la mobilità sostenibile dei turisti, che come modello utile per lo spostamento dei cittadini in sostituzione dei mezzi privati e ad integrazione del sistema di trasporto pubblico locale.

Ho apprezzato il richiamo fatto dal Sindaco Antonio Nicoletti a comuni aspetti del programma presentato agli elettori nel corso della campagna elettorale e lavoreremo affinché le idee diventino servizi per migliorare la qualità della vita delle cittadine e dei cittadini.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.