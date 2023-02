Tra le tessere del compagno Marco la storia di una Sinistra militante

Passione, rispetto per tanti compagni e compagne che hanno creduto, si sono impegnati dando anche la vita per un partito, con il sole…la falce, il martello, dalla bandiera rossa che garriva al vento dell’avvenire e sulle note dell’Internazionale, nella bella e preziosa raccolta che il ”compagno” Marco Cucinelli ha raccolto con pazienza e cura in tanti anni di ricerca. A parlarcene, con altrettanta passione e competenza, un altro compagno, Francesco Calculli, fedele alla linea di una pagina di storia che continua a conservare e a illustrare, a Matera ,nel Museo del Comunismo e della Resistenza italiana. E le tessere sono tanta parte delle tante piccole storie che dal secolo scorso hanno segnato le stagioni della Sinistra militante, passando per la nascita del Partito comunista nel 1921 a Livorno, attraversando il periodo di repressione e clandestinità del Ventennio fascista, che portò alla Resistenza, alla Costituzione repubblicana, e poi alle stagioni di lotta dell’autunno caldo, agli anni di piombo del terrorismo, alla terza via e alla questione morale che segnarono la segreteria di Enrico Berlinguer, fino alla involuzione di contenuti, strategie e simboli seguiti al vecchio Pci finiti nella filiera Pds, Ds, Pd che hanno svenduto un patrimonio identitario finito troppo presto in soffitta, senza creare alternative. Restano le polverizzazioni di simboli che resistono, fuori dal Parlamento, e soprattutto le tessere .A ricordare una esperienza irripetibile e la volontà, di quanti non rinnegano il passato di una esperienza di militanza, di lotte, di confronti di piazza, sui luoghi di lavoro e a scuola. Ripartire da queste pagine, ricordando il passato per lavorare nel presente, per una Sinistra moderna, che guardi al futuro.



C’ERA UNA VOLTA LA SINISTRA ATTRAVERSO LE IMMAGINI DELLE SUE TESSERE. UN VIAGGIO SENTIMENTALE IN UN PERIODO EPICO

di Francesco Calculli « Il popolo della Sinistra »: ancora negli anni Settanta e Ottanta queste parole coglievano, insieme, una realtà e un modo di essere. Il popolo della Sinistra era molto più difficile da definire nei suoi tratti comuni ma era comunque « riconoscibile». Le tessere dei partiti della Sinistra novecentesca sono oggi i coriandoli colorati di un mondo che non c’è più: ne sono un frammento minore e minimo, e tuttavia di grande significato, sia per la storia dell’iconografia e della propaganda comunista, sia per il valore sentimentale che hanno rivestito nella storia soggettiva di chi in quei partiti ha militato e, soprattutto, vissuto. Sono passati cento anni dal 1921, l’anno in cui i comunisti si separarono dai socialisti, e dalla prima tessera del grande partito di massa che segnerà la storia del nostro Paese.

E proprio dalle immagini delle tessere, che Marco Cucinelli con la passione della sua militanza comunista ha raccolto nel corso di venticinque anni, in una collezione straordinaria, che possiamo ripercorrere le evoluzioni politiche e iconografiche vissute dalla Sinistra italiana del XX secolo. Dell’immaginario, in primo luogo colpisce immediatamente la tessera del giovane Enrico Berlinguer membro della Segreteria del Comitato Centrale del PCI, ma anche quel marcato arcaismo che accomuna le tessere socialiste e comuniste degli anni venti, trenta e quaranta.

Quell’ arcaismo non è però senza agganci solidi con la drammatica realtà della dittatura fascista e del lungo dopoguerra del Paese, e le macerie che esse evocano sono materiali e morali assieme. La selezione delle immagini è stata effettuata da me oltre che secondo criteri contenutistici, estetici, storici e politici, anche perché raccontano un pezzo di storia della grafica, del linguaggio visivo e dei codici di comunicazione: il costruttivismo russo, il realismo socialista e il linguaggio del ’68, affiorano in queste tessere scandendo il passare del tempo e delle tendenze. Uno stretto intreccio, nel quale è possibile ripercorrere tanto la storia della Sinistra quanto quella d’ Italia, vista ovviamente da un preciso angolo di visuale. La scelta di iniziare dalle tessere del Partito Comunista d’Italia dal 1921 al 1925 è invece dettata dal fatto che prima di allora le difficoltà tecniche e, soprattutto, politiche hanno drasticamente limitato la produzione iconografica della Sinistra italiana .

Alle tessere si aggiungono le spille dei movimenti sindacali e operai : una galleria di memorabilia che supera la distanza del tempo e parla a tutti, perché il PCI, PSI, PDUP, DEMOCRAZIA PROLETARIA, AVANGUARDIA OPERAIA , erano prima di tutto, nella soggettività di chi ne faceva parte come nel panorama politico e culturale del Paese, una grande comunità autosufficiente. E potevano essere pienamente autosufficienti, senza per questo diventare una setta, proprio perché ognuno di questi partiti con le sue parole d’ordine, le sue battaglie, i suoi volti, le sue stagioni politiche, le sue vittorie e le sue sconfitte era la testimonianza , anche morale, prima ancora che di propaganda di quella « Grande Sinistra » della quale ormai si sono perduti ideali e utopie.

E, a ben vedere, l’insistenza dell’ultimo Berlinguer sulla « diversità comunista» oggi non appare tanto l’orgogliosa sottolineatura di una granitica realtà quanto l’appassionato e preoccupato, quasi angosciato appello a un « dover essere» , l’aggrapparsi a qualcosa che sembrava in realtà scolorarsi sotto i suoi occhi. Non si capirebbe altrimenti la straordinaria avanzata dell’estrema destra nel Paese, senza considerare la debolezza, e la sostanziale sconfitta di una Sinistra che non c’è. E’ un appiattimento davvero inaccettabile della nostra storia e del nostro vivere civile: e se è doveroso cercare criticamente le « ragioni di forza » di così devastanti deformazioni, è altrettanto doveroso opporre ad esse lo spessore della storia reale, delle sue contraddizioni, dei suoi conflitti e anche dei « processi di civilizzazione » che l’hanno segnata. La collezione di Marco Cucinelli che ringrazio per avere concesso la pubblicazione delle fotografie in esclusiva al Museo del Comunismo e della Resistenza, ci aiuta ad andare in questa direzione, a partire da una tematica specifica – la comunicazione politica – e a partire dalla meno « obiettiva» delle fonti: è un pregio che si aggiunge ai molti altri che il lettore coglierà da sé.

Marco Cucinelli



ALCUNI ESEMPLARI DELLA SUA COLLEZIONE DAL PSI AL PCI