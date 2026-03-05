Toto torna sulla gestione … Quando bando e tariffe per bus turistici ?

Rieccolo. Il tema, dagli immobili al trasporto turistico su gomma, è sempre lo stesso e riguarda la gestione di servizi da regolamentare- oltre la fase sperimentale- e che producano reddito per le casse comunali da affiancare a quella tassa di soggiorno che consente di superare le emergenze o di assicurare decoro alla Matera ‘’Capitale’’ europea della cultura 2019 e di oggi, 2026, mediterranea della cultura e del dialogo. E qui il consigliere comunale Agusto Toto, indipendente, chiede con una interrogazione rivolta al Sindaco Antonio Nicoletti- che dovrà chiedere lumi alla struttura- a che punto è il bando per il servizio dei bus turistici ‘’scoperti’’ e quali e quanti siano i ritorni per l’Amministrazione. Una sollecitazione che si collega all’argomento più vasto sulla sosta dei bus granturismo che dalla Primavera in poi torneranno numerosi in città. Anche per queste utenze, come accade altrove si dovrebbe far casa. Ne abbiamo già parlato https://giornalemio.it/cronaca/a-matera-ingresso-libero-per-i-bus-turistici-altrove-si-paga-eccome/



Al Signor Sindaco del Comune di Matera

Alla Segreteria Generale

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA/ORALE.

Oggetto: quando l’avvio delle procedure di gara ad evidenza pubblica per l’assegnazione delle 4 licenze per lo svolgimento del servizio di trasporto di linea turistico commerciale con bus scoperti.

Premesso che

• La nomina di Matera quale capitale europea della cultura per l’anno 2019 ha determinato una crescita esponenziale dei flussi turistici e delle esigenze di mobilità, stante l’ormai consolidato richiamo turistico caratteristico della “Città dei Sassi”, per il suo patrimonio architettonico, paesaggistico, storico e culturale di altissimo livello.

• I livelli di incremento delle attività turistiche e del numero di visitatori per il 2019 e per gli anni successivi ha inoltre comportato un analogo incremento della dotazione e della qualità dei servizi per l’accoglienza, la mobilità dei cittadini materani e dei turisti.

• La mobilità viene considerata uno dei fattori principali per potenziare l’offerta turistica e per consentire ai notevoli flussi di turisti che si recano in città di conoscere il modo migliore tutti i luoghi più importanti della stessa.

• Al fine di valorizzare il patrimonio culturale, storico e artistico – monumentale della città di Matera si richiedeva l’introduzione di sistemi di accesso e visita alla città idonei a sottolineare e supportare la vocazione turistica, il Consiglio Comunale con delibera n.26 del 03/04/2023 approvò il regolamento per la disciplina del servizio automobilistico di trasporto pubblico di linea “Turistico – Commerciale” con bus scoperti.

Considerato che

• L’art.4 del sopra richiamato regolamento, prevedeva che all’interno dell’area territoriale di competenza del Comune di Matera il percorso di linea turistica di collegamento tra i principali attrattori turistici, storici e culturali di Matera doveva essere previsto e disciplinato da apposita Deliberazione di Giunta Comunale, sentita la Commissione consiliare competente e che con l’analogo provvedimento dovevano essere stabiliti il calendario e le frequenze orarie di funzionamento della linea in modo da evitare transiti concomitanti, in particolare all’interno dei Rioni Sassi.

• L’assegnazione delle autorizzazioni per lo svolgimento del servizio di trasporto di linea turistico commerciale mediante bus scoperti, secondo quanto previsto dal regolamento, doveva avvenire tramite l’espletamento di procedure ad evidenza pubblica ;

• L’art. 7 del regolamento prevedeva che con Deliberazione di Giunta Comunale, sentita la Commissione consiliare competente, doveva essere applicata una tariffa massima remunerativa dei costi di esecuzione del servizio e/o un corrispettivo da devolvere all’Amministrazione Comunale per lo svolgimento del servizio” ;



Considerato inoltre che

• In attesa del bando, il Comune di Matera negli anni ha rilasciato in via sperimentale tre autorizzazioni per il servizio automobilistico di trasporto pubblico di linea “Turistico – Commerciale” con bus scoperti.

Considerato infine che

• Sono decorsi quasi tre anni dall’approvazione della delibera con la quale veniva approvato il regolamento per la disciplina del servizio automobilistico di trasporto pubblico di linea “Turistico –Commerciale” con bus scoperti;



Il sottoscritto Consigliere Comunale

interrogano

il Signor Sindaco,

• Per conoscere i motivi che impediscono, a distanza di quasi tre anni dall’approvazione del regolamento, l’espletamento delle procedure di gara ad evidenza pubblica per l’assegnazione delle 4 licenze per lo svolgimento del servizio di trasporto di linea turistico commerciale mediante bus scoperti;

• Per sapere, viste le tre autorizzazioni rilasciate in via sperimentale, con quale atto sono stati autorizzati i percorsi di linea turistica di collegamento tra i principali attrattori turistici, storici e culturali di Matera, il calendario e le frequenze orarie di funzionamento della linea;

• Per sapere, se per le tre autorizzazioni rilasciate in via sperimentale è stata o meno applicata una tariffa massima remunerativa dei costi di esecuzione del servizio e/o un corrispettivo da devolvere all’Amministrazione Comunale per lo svolgimento del servizio;

• Per sapere se è intenzione di questa Amministrazione Comunale ottemperare quanto prima alle disposizioni previste nella delibera di Consiglio Comunale n.26 del 03/04/2023.

F.to Augusto TOTO