Toto: Sindaco. Serve assessore al bilancio. Altrimenti altri debiti..

Il Comune non ha un bilancio in rosso come accade a Potenza,che non è in grado di mantenere i servizi e, come accaduto nei mesi scorsi, deve chiedere alla Regione Basilicata di provvedere… Nella Città dei Sassi il problema è un altro. La delega al bilancio è gestita dal primo cittadino che deve provvedere anche ad altre come innovazione, università e ricerca, internazionalizzazione, pianificazione strategica, qualità e rigenerazione urbana, gestione del sito UNESCO, personale, urbanistica oltre alla rappresentanza istituzionale. E allora? Non gira intorno al tema il consigliere comunale indipendente Augusto Toto, che chiede al sindaco Antonio Nicoletti di affidare la delega al bilancio a persona che mastica tutti i giorni una materia che richiede competenze, conoscenza approfondite delle dinamiche di spesa, programmazione e che possa parare i colpi dei debiti di bilancio che si presentano sai che prima o poi dovranno essere onorati o stanno per maturare… La richiesta dopo l’ultima seduta consiliare. Per Augusto questione da non sottovalutare e non più rinviabile. E a ben vedere con spirito sportivo…una soluzione è possibile senza troppi scossoni in giunta.



IL COMUNICATO STAMPA DEL CONSIGLIERE AUGUSTO TOTO.

Oggetto: Crisi finanziaria al Comune di Matera debiti fuori bilancio dimenticati e l’urgenza di un Assessore al Bilancio a tempo pieno.

«Sono ormai mesi che invito formalmente il Sindaco a individuare una figura cruciale e strategica come quella di un Assessore al Bilancio, senza una guida economica solida e dedicata, nessuna promessa elettorale e nessun intervento pubblico possono essere concretamente realizzati.Un Sindaco, assorbito dalle funzioni di rappresentanza, dalle crisi politiche della maggioranza e dal coordinamento generale, non può garantire la stessa dedizione. In più occasioni abbiamo evidenziato gravi lacune nella gestione finanziaria dell’ente. Non per ultime, le due delibere riguardanti i debiti fuori bilancio, approvate in Consiglio qualche giorno fa con un ritardo ingiustificabile di circa 15 mesi rispetto alle sentenze esecutive che avevano condannato l’Amministrazione.

A confermare il totale stato di caos gestionale è quanto emerso clamorosamente nelle ultime settimane a seguito della richiesta di pagamento e messa in mora da parte del Demanio dello Stato per un debito di circa 5 milioni di euro mai pagato dal Comune di Matera nonostante i tanti solleciti degli ultimi anni .

Questo debito con il Demanio riviene da storiche sentenze con le quali il Tribunale di Potenza ha condannato il Comune di Matera al pagamento delle indennità di occupazione, a titolo di risarcimento danni, per l’illegittima occupazione di terreni demaniali su cui a partire dagli anni Novanta, sono state realizzate le urbanizzazioni e gli alloggi delle cooperative edilizie nell’ambito dei PEEP (Piani di Edilizia Economica Popolare) nei quartieri di Agna e Serra Venerdì.



Il paradosso politico si è consumato proprio nelle ultime ore: mentre la maggioranza era impegnata a discutere su come investire circa 3,5 milioni di euro di avanzo di amministrazione, la bomba dei circa 5 milioni è venuta a galla in tutta la sua gravità. Continuare a rinviare la questione del debito con il Demanio dello Stato, è pura follia: non fa altro che gonfiare un buco finanziario che si alimenta giornalmente di pesanti interessi e rivalutazioni che rischia di generare un grosso danno erariale che il Comune sarà comunque costretto a pagare. Ma oltre al danno economico per le casse pubbliche, si consuma una beffa intollerabile sulla pelle dei materani.

Moltissimi cittadini, che negli anni novanta con enormi sacrifici avevano acquistato una casa in cooperativa, oggi si trovano nell’impossibilità di poterla vendere. Il terreno su cui sorgono i loro alloggi non risulta infatti di proprietà comunale: finché il Comune non sanerà definitivamente il contenzioso con il Demanio, non potrà adottare quegli atti necessari per il trasferimento delle aree di proprietà ai singoli soci delle cooperative.

È inaccettabile che una passività di questa portata venga ignorata o dimenticata nelle pieghe della programmazione pluriennale, bloccando lo sviluppo della città e tenendo in ostaggio i risparmi di una vita di intere famiglie.

Trattenere la delega al bilancio come moneta di scambio politico o gestirla nei ritagli di tempo sta conducendo il Comune verso il baratro finanziario.

Il Sindaco prenda atto delle proprie lacune gestionali e nomini immediatamente un Assessore al Bilancio tecnico e autorevole, prima che sia troppo tardi per i conti della città e per le tasche dei cittadini materani.»

