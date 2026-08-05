Toto: Sindaco la notte di San Lorenzo è vicina…ma la ‘’Città delle stelle ‘’ non si vede

Un pizzico di ironia nel titolo ci sta visto che dai cantieri di Matera 2019, con Invitalia, siamo alla terza consiliatura amministrativa ma di quel attrattore turistico culturale della Città delle stelle nell’ambito del progetto di ‘’città della dello Spazio’’ che fa riferimento a quel passaggio ideale dal ‘’Cavernicolo (sintetizziamo) al Cibernetico ‘’ e oltre, rappresentato da quel centro di valenza internazionale che è ‘’E Geos’’ a murgia Terlecchia, continua a riservare il più stretto silenzio. Ogni tanto qualche sentore che si possa muovere qualcosa, ma finora nulla. E a scrutare il cielo stellato, a meno di una settimana dalla notte di San Lorenzo e dintorni, che dovrebbe segnare il passaggio di stelle cadenti…il consigliere Toto Augusto esprime un desiderio e presenta l’ennesima interrogazione al sindaco Antonio Nicoletti in attesa di risposte. Quel progetto che fine ha fatto? Perché non si fanno passi avanti. Problemi di gestione? Di accesso alla struttura? Si attendono risposte a valle di quelli che sono stati i progetti, e non senza polemiche come accaduto per Murgia Timone, che hanno destato perplessità. Stavolta si parla di stelle con tutti quello che la letteratura e il cinema riservano : da ‘’E le stelle stanno a guardare’’ di Cronin a ‘’L’uomo delle Stelle’ di Tornatore girato anche a Matera. Sarà il caso di riavvolgere il nastro…



Al Signor Sindaco del Comune di Matera

Al Signor Presidente del Consiglio Comunale di Matera

Al Segretario Generale

Matera, lì 05/08/2026

Interrogazione a risposta scritta e orale.

OGGETTO: quali sono i motivi della mancata apertura al pubblico dell’attrattore culturale e turistico “Città delle Stelle” nell’ambito del progetto “Città dello Spazio”.

Premesso che:

· Invitalia, l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa (di proprietà del Ministero dell’Economia), è stata titolare di 18 interventi infrastrutturali e di valorizzazione del sistema di offerta turistico-culturale realizzati nella città di Matera, per un valore complessivo di oltre 26 milioni di euro;

· Per tutti i citati interventi, Invitalia ha curato integralmente le delicate fasi di progettazione, verifica, affidamento dei lavori ed esecuzione delle opere;

· I 18 interventi, di cui l’Agenzia è stata Soggetto attuatore nell’ambito del Contratto Istituzionale di Sviluppo “Matera Capitale della Cultura 2019” (CIS Matera), comprendevano la realizzazione del Parco della Storia dell’Uomo (articolato nei quattro parchi tematici “Preistoria”, “Civiltà rupestre”, “Civiltà contadina” e “Città dello Spazio”), il recupero del sistema delle cave sei-settecentesche con la relativa viabilità, l’adeguamento ambientale della discarica “La Martella”, oltre a interventi sulle infrastrutture stradali, sugli accessi alla città e a progetti per i servizi di mobilità e accoglienza;

· La “Città dello Spazio” rappresenta uno dei temi chiave inseriti nel percorso narrativo del Parco della Storia dell’Uomo, concepito secondo il filone concettuale “dalla selce al silicio” presso l’area del Centro di Geodesia Spaziale dell’A.S.I. “Giuseppe Colombo” in Contrada Terlecchia, integrandone la visione d’insieme con i progetti della civiltà rupestre, della preistoria e della civiltà contadina;

· Tale intervento strategico è nato grazie a una sinergia tra la Regione Basilicata e l’ASI, finalizzata alla creazione di un polo di eccellenza per l’alta formazione e la divulgazione scientifica;

· Collocata all’interno dell’edificio Robotica, la “Città dello Spazio” ha lo scopo di descrivere nel dettaglio l’evoluzione della Terra e l’esplorazione dello spazio;

· I lavori specifici per questo modulo, per un valore di circa 740.000,00 €, hanno consentito la realizzazione interna e strutturale di:

o Un Planetario di 10 metri di diametro capace di ospitare fino a 60 persone;

o Un Telescopio astronomico mobile posizionato su una piastra esterna (laboratorio astronomico all’aperto);

o Una sala espositiva interamente dedicata alla prestigiosa figura di Rocco Petrone, Direttore lucano del programma Apollo della NASA;

o Una sezione per ragazzi dotata di postazioni immersive tridimensionali sul tema del viaggio nella navicella spaziale Apollo 11 e dello storico sbarco sulla Luna, integrata da spazi di accoglienza, guardaroba e ristoro;



· In data 02/12/2021, con la formale consegna dell’edificio Robotica all’interno del Centro di Geodesia Spaziale, si è proceduto alla chiusura ufficiale dei lavori relativi agli interventi per la realizzazione della “Città delle Stelle” nel parco tematico “Città dello Spazio”.

Considerato che:

· Questo straordinario e moderno attrattore culturale, scientifico e turistico, completato e collaudato ormai da oltre quattro anni e mezzo, risulta a tutt’oggi del tutto inaccessibile ai flussi turistici e ai cittadini materani che desidererebbero visitarlo;

· Nel corso di questo anno, che vede Matera fregiarsi del titolo internazionale di “Capitale Mediterranea della Cultura”, la mancata fruizione di un simile avamposto divulgativo rappresenta una grave perdita in termini di appeal e di potenziale economico per l’intero territorio;

· La prolungata chiusura di una struttura completata con ingenti fondi pubblici comporta un serio rischio di obsolescenza e deterioramento delle costose tecnologie immersive e delle strumentazioni installate al suo interno, oltre a un evidente danno d’immagine per l’Amministrazione.

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto Consigliere Comunale

Interroga il Signor Sindaco per sapere:

1. Quali siano i precisi motivi tecnici, amministrativi, gestionali o di convenzione con l’ASI che impediscono, a distanza di oltre quattro anni dalla pubblicazione della gara e di oltre due anni e mezzo dalla chiusura formale dei lavori, l’apertura al pubblico dell’attrattore “Città delle Stelle / Città dello Spazio”;

2. Se siano state avviate formali interlocuzioni con soggetti terzi o partner scientifici per la gestione operativa della struttura e per la sua sostenibilità nel tempo;

3. Quali determinazioni e azioni urgenti intenda adottare questa Amministrazione Comunale per sbloccare l’impasse, salvaguardare gli investimenti tecnologici effettuati e rendere finalmente accessibile questo prezioso contenitore culturale alla comunità e ai turisti.



Il Consigliere Comunale

Augusto Toto