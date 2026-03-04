Toto: Siamo alle solite . A quando bando di gestione per gli ipogei (e non solo…) ?

Il consigliere Toto Augusto (disimpegnatosi di recente da Fdi e dalla maggioranza che sostiene il sindaco Antonio Nicoletti) dalla lunga militanza politica e presenza attiva tra i banchi del consiglio comunale interviene su un vecchio tema , spesso accantonato, dalle amministrazioni comunali che si sono susseguite al Palazzo di via Aldo Moro: la gestione dei beni comunali. Augusto Toto, nella interrogazione rivolta al sindaco e alla segreteria regionale, punta il dito sugli ipogei di piazza Vittorio Veneto, dopo una gestione sperimentale durata 15 anni. Scontata la richiesta sul perché non sia ancora stato emanato il bando di gestione e su come vadano le cose nell’attuale fase. Bandi di gestione. Un tallone d’Achille del Comune, e non da ora, che ha lasciato le cose come stanno nella gestione del patrimonio: dai rioni Sassi,al Piano ai Borghi, al comprensorio. E’ andato tutto bene in questi anni? Attendiamo relazioni… Nel frattempo si è proceduto al bando per il teatro Rocco Mazzarone al borgo La Martella,, da definire nella gestione per un regolamento da mettere a punto, mentre si attendono lumi per il Teatro Duni che sarà completato entro l’anno. E potremmo continuare. La gestione prevede competenze e monitoraggio su quello che si affida a terzi. Del resto è un bene comune, da tutelare e che deve portare reddito alle casse comunali. Ma non confondetelo con il ‘’Regolamento’’ dei beni comuni che, nel recente passato, ha alimentato interessi, appetiti e polemiche… Quanto all’interrogazione del consigliere Toto Augusto nel sapremo di più in uno dei prossimi consigli comunali, con date da definire.



Al Signor Sindaco di Matera

Alla Segreteria Generale

Matera, 2 marzo 2026

Interrogazione a risposta scritta/orale.

Oggetto: gestione sperimentale ultra-decennale degli Ipogei di Piazza Vittorio Veneto e nello specifico: la chiesa rupestre dello Spirito Santo, il Palombaro Lungo, le concerie in grotta, i palmenti in pietra, le vecchie cantine e la torre Aragonese; il bando di gestione resta un miraggio.

PREMESSO CHE

• In data 12 dicembre 2011, a seguito di lavori, la Soprintendenza e il Comune riconsegnavano parte degli Ipogei di Piazza V. Veneto (tra cui la chiesa dello Spirito Santo, il Palombaro Lungo, i palmenti e la torre aragonese) per la fruizione turistica;

• Con nota del 9 dicembre 2011, l’associazione GTA di Basilicata si proponeva per una gestione temporanea e sperimentale per un anno del servizio di informazione, assistenza, guida e registrazione presenze;

• La Delibera di Giunta Comunale n. 543 del 13 dicembre 2011 accoglieva la proposta, fissando il contributo d’ingresso a 2.5 euro, con l’intero incasso (escluse spese di gestione) da devolvere in beneficenza;

• Sono trascorsi oltre 15 anni dalla suddetta “sperimentazione” e, nonostante la scadenza annuale, la gestione è rimasta ininterrottamente in capo alla medesima associazione senza che le varie Amministrazioni succedutesi abbiano indetto una gara pubblica;

Il sottoscritto Consigliere Comunale



INTERROGA

IL SIGNOR SINDACO PER SAPERE:

• I motivi che impediscono, a distanza di tre lustri, l’indizione di un bando pubblico per la gestione del “Palombaro Lungo” e degli ipogei, in conformità alle norme vigenti;

• Il numero analitico delle presenze registrate, anno per anno, dal 2011 ad oggi;

• L’ammontare preciso delle somme incassate anno per anno, l’importo netto devoluto e gli Enti beneficiari individuati;

• Se il contributo di ingresso è rimasto invariato a 2.5 euro o se ha subito variazioni non ufficializzate;

• Se l’utenza elettrica è a carico del Comune o dell’Associazione e l’eventuale incidenza sui costi di gestione;

Consigliere Comunale

Augusto TOTO