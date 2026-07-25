Toto: Niente colpi bassi dalla Regione sui fondi Fesr-Fse+. Sindaco intervenga!

E dopo la sofferta vicenda dei debiti fuori bilancio che hanno prosciugato o quasi avanzi di amministrazione e, per fortuna, quanto accantonato per superare una evenienza ricorrente…e da sempre, mettendo in forse interventi necessari come quelli per i piani viabili, c’è il rischio -finora non scongiurato – di perdere risorse per 4 milioni di euro che la Regione Basilicata ha revocato e destinato a Matera, Miglionico, Grottole e Montescaglioso per mobilità, cultura e turismo.Una mazzata in piena estate( altri sei milioni tagliati per il Potentino) che non può passare in silenzio. Da qui la richiesta del consigliere Augusto Toto al sindaco di Matera, Antonio Nicoletti,di farsi sentire. Lunedì? C’è consiglio o in attesa che la Regione convochi le parti per cercare di metterci una pezza?



COMUNICATO STAMPA

Fondi FESR-FSE+: il Consigliere Augusto Toto sollecita un’azione ferma il Sindaco Nicoletti. “La Regione ripristini i 4 milioni tagliati a Matera. Gli accordi con gli enti locali vanno rispettati”.

MATERA – “Non è ammissibile stravolgere gli accordi programmatici dopo che gli enti locali hanno profuso tempo, risorse e competenze nel rispetto della leale collaborazione istituzionale.”La pianificazione strategica esige stabilità finanziaria, reale concertazione e il dovuto riconoscimento delle prerogative dei territori”. Con questa netta presa di posizione, il Consigliere Comunale Augusto Toto lancia un appello urgente e perentorio al Sindaco Antonio Nicoletti, affinché difenda con fermezza gli interessi dell’area Urbana di Matera dinanzi ai tagli unilaterali operati dalla Regione Basilicata sui fondi del Programma Regionale FESR FSE+ 2021-2027.

La vicenda riguarda la recente rimodulazione del quadro finanziario da parte del governo regionale guidato dal Presidente Vito Bardi, che ha ridotto di circa 10 milioni di euro complessivi le risorse destinate alle aree urbane. Per il territorio materano — che oltre alla Città dei Sassi unisce in una strategia comune i Comuni di Grottole, Miglionico, e Montescaglioso — la sforbiciata è pesantissima: ben 4 milioni di euro sottratti ai piani di sviluppo della mobilità sostenibile, della cultura e del turismo.

“Matera è l’ente capofila di questa aggregazione territoriale ed è nostro dovere guidare la reazione istituzionale,” dichiara Toto. “I sindaci e gli uffici tecnici hanno lavorato duramente per mesi, rispettando scadenze e indicazioni regionali per costruire una progettualità integrata di area vasta. Il Sindaco Nicoletti non può restare a guardare o limitarsi ad attendere l’esito dei tavoli tecnici: deve pretendere l’immediato ripristino dei finanziamenti originari. “Non è in discussione soltanto la dotazione finanziaria per i nostri progetti, ma la credibilità stessa dell’azione amministrativa regionale nei confronti delle istituzioni territoriali”.

“Il confronto istituzionale programmato per le prossime settimane rappresenterà lo snodo decisivo,” conclude il Consigliere Augusto Toto. “Il Sindaco ha il dovere di far valere la voce di Matera, esigendo il pieno adempimento degli impegni già formalizzati nei provvedimenti regionali. Il principio di leale cooperazione tra enti non può essere sacrificato a posteriori, specialmente dopo che le amministrazioni locali hanno mobilitato risorse e competenze per il futuro dei propri cittadini”.