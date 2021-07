I Consiglieri Comunali Augusto Toto e Mario Morelli di Fratelli d’Italia hanno presentato una interrogazione -che pubblichiamo a seguire- al sindaco di Matera, Domenico Bennardi, per chiedere quali determinazioni intende assumere rispetto alla gestione del Palombaro e degli ipogei di Piazza Vittorio Veneto a Matera.

“Interrogazione a risposta scritta/orale”

Oggetto: Gestione del Palombaro e degli ipogei di Piazza Vittorio Veneto: quali determinazioni

Premesso che:

• gli Ipogei sono un tassello importante nel circuito delle visite turistiche della città di Matera;

• in data 12 dicembre 2011 la Soprintendenza d’intesa con il Comune aveva provveduto alla riconsegna di parte degli Ipogei di Piazza Vittorio Veneto;

• con nota datata 9 dicembre 2011 la GTA Basilicata– Associazione Guide Turistiche Autorizzate di Basilicata – comunicava che per l’apertura degli Ipogei di Piazza Vittoria Veneto intendeva offrire a codesto Ente, in via temporanea e sperimentale per un anno, la collaborazione dei propri associati;

• la collaborazione offerta consisteva nell’offrire, in via temporanea e sperimentale, il servizio di informazione, assistenza turistica, guida e accompagnamento, negli ipogei di Piazza Vittorio Veneto e nella registrazione delle presenze ai fini statistici;

• l’Associazione Guide Turistiche Autorizzate di Basilicata s’impegnava inoltre a garantire l’apertura del sito per tutti i giorni festivi e prefestivi, o di particolare affluenza turistica, e su prenotazione nei restanti giorni. L’accesso doveva essere garantito a tutti, ivi compresi i clienti delle strutture ricettive, delle agenzie di viaggio e turismo, delle società di servizi turistici e di guide turistiche autorizzate;

• Il servizio di accompagnamento e visita guidata includeva gli ipogei di Piazza Vittorio Veneto e nello specifico la chiesa rupestre dello Spirito Santo, il palombaro lungo, i palmenti in pietra, le vecchie cantine e la torre aragonese.

• Per l’ingresso veniva richiesto, dalla Associazione suddetta, un contributo di 5 euro a persona e l’intero incasso, escluse le spese di gestione per il mantenimento del servizio, sarebbe stato devoluto in beneficenza ad un ente scelto dall’Amministrazione Comunale.

• Con delibera di Giunta Comunale n. n.543 del 13 dicembre 2011, l’allora Amministrazione Comunale aveva ritenuto meritevole di accoglimento la proposta così come formulata dall’Associazione G.T.A. Basilicata fissando però il costo dell’ingresso a 2.5 euro e non a 5 euro così come invece era stato richiesto dall’Associazione;

Considerato che:

• Nei prossimi giorni verranno finalmente consegnati, dopo i lavori di recupero durati cinque anni, tutti i locali degli Ipogei di Piazza Vittorio Veneto; .

• Sono trascorsi quasi dieci anni dalla fase di sperimentazione della gestione del Palombaro, affidato inizialmente per un anno e ancora oggi gestito in regime di proroga;

• I locali interessati dai lavori di recupero negli Ipogei di Piazza Vittorio Veneto saranno a breve nella disponibilità del Patrimonio Comunale si rende più che mai necessario l’indizione di una gara pubblica che possa contemplare la gestione totale di tutti gli immobili presenti all’interno degli Ipogei compreso l’annesso “palombaro”,

I sottoscritti consiglieri comunali

Interrogano il Signor Sindaco,

• Per saper se è intenzione di questa Amministrazione indire quanto prima un bando di gara per la gestione degli Ipogei di Piazza Vittorio Veneto e dell’annesso Palombaro o continuare attraverso il sistema consolidato delle proroghe la gestione degli immobili di proprietà comunale;

• Per conoscere il numero delle presenze registrate nel corso dei circa dieci anni di gestione da parte dell’attuale gestore;

• Per conoscere a quanto ammontano le somme incamerate nel corso degli anni e quali sono stati gli Enti che hanno beneficiato di queste somme;

• Per sapere se le utenze del Palombaro sono a carico dell’Amministrazione o dell’attuale gestore.”