La richiesta del Pd e del centrosinistra è stata accolta e il sindaco di Matera, Raffaele De Ruggieri, procederà alla nomina di una nuova giunta per dar slancio all’attività degli ultimi quattro mesi di mandato. Azione concordata dopo la comunicazione agli ex assessori, che per favorire questo percorso hanno rassegnato il mandato, e sindaco al lavoro per inserire nuove forze e per un ”maggiore collegamento” con il consiglio o, almeno, con una parte di esso. Riflessioni obbligate. E qui comincia la lotteria di chi resterà e chi esce… Fate voi. Potrebbero entrare uno o più presidenti di commissione, un professionista su argomenti progettuali e di disegno della città. Riconferma per altri e qui entrano in gioco le diverse anime del Pd. C’è la campagna elettorale e, riteniamo, malvolentieri si faranno passi indietro. La nomina della new entry Tommaso Mariani alla mobilità è durata pochi giorni. Ma non è detto che il sindaco non lo riconfermi. Attesa fino a sabato o al massimo lunedì. Finora nessun commento dalle opposizioni…

Il Sindaco vuol rinnovare la Giunta, gli assessori rimettono il mandato: entro pochi giorni il nuovo governo cittadino

Il Sindaco di Matera, Raffaello de Ruggieri, ha comunicato in serata alla giunta comunale di voler rinnovare la composizione dell’organo di governo cittadino.

“La decisione si è resa opportuna – spiega il Sindaco – per affrontare con rinnovato slancio gli ultimi mesi del mandato amministrativo e portare a termine il lavoro per il raggiungimento degli obiettivi conclusivi del programma che ha ricevuto il consenso degli elettori”.

Gli assessori hanno preso atto della volontà del primo cittadino e hanno rimesso il loro mandato nelle mani del Sindaco che si è riservato entro pochi giorni di comporre un nuovo governo che tenga conto delle differenti sensibilità politiche che lo sostengono in consiglio comunale.