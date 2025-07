Toto è tornato. Ma i ”Meloni” sono usciti bianchi…

…Come recita il ritornello di una nota canzone (T’è piaciuta) di Renato Carosone e con qualcuno bisognerà fare i conti. Toto Augusto, ormai alla settima consiliatura comunale, plurisuffragato alle recenti elezioni comunali, aveva sperato in una ”giusta e naturale” designazione nella assemblea della sala Pier Paolo Pasolini, come gli riconosce–trasversalmente” gran parte della città. Ma le cose non sono andate come si sarebbe aspettato e né era opportuna, una candidatura in giunta con una durata legata ai tempi alla Provvidenza… E così, con le avvisaglie che le cose proprio non andavano per il verso giusto (viste anche la necessità del sindaco Antonio Nicoletti di dover trovare i numeri per governare) si è arrivati davanti a un muro. E a questo punto il battagliero consigliere, che continua a tenere accesa la fiamma tricolore della coerenza, ha detto, fatto capire come la pensava, e con chi ce l’aveva, dalla sua pagina social https://giornalemio.it/cronaca/laugusto-furioso-nel-caos-calmo-della-navigazione-di-nicoletti/ . Non aggiungendo altro, tanto da restare in silenzio stampa, nonostante le telefonate che gli arrivassero da tutte le parti: giornalisti e politici.

Alla fine Toto Augusto è tornato in consiglio comunale,tirato a lucido, con giacca, cravatta e occhiali da sole, per la seduta del 30 luglio, constatando che la vicenda della elezione del presidente del consiglio e dei vice non è ancora matura, tant’è che si è proceduto a un nuovo rinvio. Del resto senza candidature e, sottolineamo, accordi la questione continuerà ad alimentare il dibattito sotterraneo – ma palese – non solo all’interno di Fratelli d’Italia, partito portato al successo dal presidente del consiglio dei ministri Giorgia Meloni, e guidato dalla sorella Arianna. C’è,però, da riannodare un filo…per stare in tema, aspettando che la situazione ”maturi” al sole o sotto l’ombrellone di agosto. A Matera, Potenza o Roma poco importa. Toto Augusto è per la chiarezza e per il rispetto di impegni e percorsi. Attende chiarimenti, altrimenti – ci ha detto- leggerete… E su questo non abbiamo dubbi. Lo ha già fatto in passato.