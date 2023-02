Toto e Morelli: sarà affidato in gestione l’immobile della stazione bus Via Don Sturzo?

Continua costante l’attività di istituzionale dei consiglieri comunali di opposizione Augusto Toto e Mario Morelli su questioni della vita amministrativa della città anche solo per sollecitare azioni ritenute adeguate e tempestive come nel caso della nuova interrogazione al primo cittadino Domenico Bennardi, che pubblichiamo a seguire, con cui si chiede se si è già deciso di affidare attraverso un bando pubblico, la gestione dell’immobile in fase di completamento destinato a bar/caffetteria, infopoint/biglietteria e bagni pubblici nei pressi della stazione bus di via Don Luigi Sturzo. Ciò, si specifica, per evitare che esso -nelle more di una decisione assunta in ritardo- possa diventare facile preda di atti di vandalismo; per cui si chiede -a tal fine- anche di sapere se è stato previsto un servizio di videosorveglianza nella medesima area. Ecco il testo integrale della interrogazione:

Al Signor Sindaco del Comune di Matera

Al Presidente del Consiglio Comunale

Al Segretario Generale

Gruppo Consiliare Matera di FdI

Matera, 7 febbraio 2023

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA/ORALE.

Oggetto: quali determinazioni urgenti per la gestione dell’immobile destinato ai servizi per i viaggiatori ubicato nei pressi della stazione bus di via Don Luigi Sturzo.

PREMESSO:

• Che il Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) Matera “Capitale europea della cultura 2019” prevedeva interventi infrastrutturali e di valorizzazione del sistema dell’offerta turistico-culturale del capoluogo lucano.

• Che il Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) Matera “Capitale europea della cultura 2019” aveva l’obiettivo di accelerare la realizzazione di interventi infrastrutturali e di valorizzazione del sistema di offerta turistico-culturale del capoluogo lucano e che Invitalia era il Soggetto Attuatore di tali interventi.

• Che Invitalia era pertanto impegnata nella realizzazione di 18 interventi – per un valore complessivo di oltre 26 milioni di euro – per i quali svolgeva anche le funzioni di Stazione Appaltante.

• Che il 9 novembre 2021 sono iniziati i lavori per la riqualificazione della stazione degli autobus di via don Luigi Sturzo. L’intervento rientrava nel progetto di miglioramento delle strade e degli accessi alla città, e comprendono il sistema viario che collega Serra Rifusa, Villa Longo, via Don Luigi Sturzo e via san Pardo, per un importo complessivo di 700.000 euro. Il progetto prevedeva la riqualificazione della pavimentazione stradale, la realizzazione di nuovi marciapiedi con la riqualificazione di quelli esistenti, la realizzazione e la riqualificazione di piccole arie verdi (rotonde, aiuole e aree giardinali) e l’installazione di elementi di arredo urbano e pannelli informativi.

• Che l’intervento prevedeva la riqualificazione delle aree urbane che gravitano intorno all’ingresso di Serra Rifusa costituito dal sistema viario Serra Rifusa – Villa Longo – Via Sturzo (Stazione bus) – Via san Pardo al fine di fornire un buon biglietto da visita per i visitatori in ingresso alla città nonché al fine di migliorarne le condizioni di viabilità e fruibilità per i veicoli che quotidianamente e ordinariamente circolano e transitano nell’area. In particolare, il progetto prevedeva la sistemazione del piazzale di Via Sturzo adibito a stazione degli autobus lungo un lato e a parcheggio lungo l’altro. Nell’area adibita a stazione autobus dovevano essere realizzati degli stalli per la sosta degli autobus e la realizzazione di un piccolo volume edilizio in cui allocare i seguenti servizi per i viaggiatori: bar/caffetteria, infopoint/biglietteria, bagni ed una pensilina metallica antistante l’immobile.

CONSIDERATO

• Che i lavori per la riqualificazione della stazione degli autobus di via don Luigi Sturzo iniziati nel novembre 2021a breve saranno conclusi e dopo il relativo collaudo verrà inserito tra i beni patrimoniali di questa Amministrazione Comunale;

• Che così come avrebbe fatto un buon padre di famiglia, al fine di evitare che l’immobile diventi facile preda dei soliti vandali ne andrebbe quanto prima affidata la gestione attraverso un bando pubblico.

I SOTTOSCRITTI CONSIGLIERI COMUNALI INTERROGANO Il Signor Sindaco,

• Per sapere se è intenzione di questa Amministrazione affidare, dopo che la Commissione Consiliare competente avrà fornito gli indirizzi necessari, la gestione dell’immobile destinato a bar/caffetteria, infopoint/biglietteria e bagni pubblici nei pressi della stazione bus di via Don Luigi Sturzo, attraverso un bando pubblico;

• Per sapere inoltre se è stato previsto un servizio di videosorveglianza nei pressi della stazione degli autobus di via Don Luigi Sturzo.”

I CONSIGLIERI COMUNALI

Augusto TOTO – Mario MORELLI