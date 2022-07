Toto e Morelli interrogano Bennardi su ritardo bando affidamento servizio controllo randagismo canino

Con una interrogazione al primo cittadino, i consiglieri comunali di Fratell’d’Italia Augusto TOTO e Mario MORELLI chiedono conto delle ragioni del ritardo nella pubblicazione del bando di gestione del “servizio di prevenzione e controllo del randagismo canino”. A seguire il testo integrale del documento:

Al Signor Sindaco

Al Presidente del Consiglio Comunale

Al Segretario Generale

Matera,11 luglio 2022

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA/ORALE.

Oggetto:”Ancora ritardi per la pubblicazione del bando di gestione del “servizio di prevenzione e controllo del randagismo canino”;

PREMESSO CHE

• Il Comune di Matera, in ossequio alla normativa vigente in materia di Protezione di animali d’affezione, legge quadro n. 281 del 14/08/1991 e la Legge Regionale n.46/2018, provvede alla gestione del “servizio di prevenzione e controllo del randagismo canino”;

• Tale servizio, a seguito di espletamento di pubblico incanto, è stato affidato per tre anni alla Società ARGO S.r.l., giusto contratto di rep. n.5/2007 del 15 gennaio 2007;

• con deliberazione n° 353 del 30/12/2020, la Giunta Comunale, nelle more della predisposizione di una nuova gara, ha ritenuto di dover assicurare la prosecuzione del suddetto servizio, fino al 31/03/2021;

• con determina Dirigenziale DetSet 00387/2020 del 31/12/2020, (DSG N° 03088/2020 del 31/12/2020), si è affidato alla Società “ARGO S.r.l.”, giusta art. 106, comma 11, del D.lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii., il “Servizio di prevenzione e controllo del randagismo canino”, fino al 31/03/2021;

• con la deliberazione n. 41 del 22 febbraio 2021 la giunta comunale ha dato mandato al dirigente del settore “manutenzione urbana” di predisporre tutte le attività necessarie all’espletamento delle procedure di gara per il servizio di cui in oggetto per una durata almeno biennale;

• con determina Dirigenziale DetSet n. 117/2021 del 19/05/2021, (RCG N° 1080/2021), si è affidato alla Società “ARGO S.r.l.”, giusta art. 106, comma 11, del D.lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii., il “Servizio di prevenzione e controllo del randagismo canino”, fino al 30/09/2021;

• con determina Dirigenziale DetSet n. 366/2021 del 19.10.2021, (RCG N° 2314/2021 del 20.10.2021), veniva affidato alla Società “ARGO S.r.l.”, giusta art. 106, comma 11, del D.lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii., il “Servizio di prevenzione e controllo del randagismo canino”, fino al 31/12/2021;

• a seguito dell’ORDINANZA SINDACALE N°: 4477 del 31/12/2021 con determina Dirigenziale DetSet n. 504° è stato nuovamente prorogato il servizio fino al 30 giugno 2021;

• a seguito di una nuova ordinanza la n. 272/2022 del 30/06/2022 è stato prorogato l’affidamento del Servizio di cura, custodia e mantenimento, compreso l’accalappiamento dei cani randagi nel territorio fino al 31 dicembre 2022.

CONSIDERATO CHE

• il servizio di prevenzione e controllo del randagismo canino è in proroga da più di dodici anni;

• nonostante gli indirizzi che questa Amministrazione attraverso la delibera di giunta n.41 del 2021 ha voluto impartire al proprio dirigente affinché venissero predisposti tutti gli atti necessari per l’espletamento di un bando di gara per il “Servizio di prevenzione e controllo del randagismo canino” ancora oggi a distanza di 16 mesi non è stata prodotta alcuna procedura;

• L’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) in merito alle proroghe, aveva recentemente comunicato alla nostra Amministrazione Comunale che è vigente il principio generale del divieto di proroga dei contratti pubblici, salvo i casi residui della cd. “proroga tecnica” nelle more dell’espletamento di una nuova gara e aveva invitato il Comune di Matera ad adottare le dovute azioni correttive al fine di meglio assicurare il rispetto delle norme e dei principi di legge, cui deve essere data concreta applicazione;

I SOTTOSCRITTI CONSIGLIERI COMUNALI

INTERROGANO

Il Signor Sindaco,

• Per conoscere i motivi che impediscono ancora oggi l’avvio dell’iter procedurale per la pubblicazione del bando per l’affidamento del servizio di prevenzione e controllo del randagismo canino;

• Per sapere se è intenzione di questa Amministrazione continuare ad affidare il servizio di prevenzione e controllo del randagismo canino attraverso la pratica ormai consolidata ed illegittima della proroga

• Per sapere se risulta veritiera o meno la notizia che l’Amministrazione Comunale stia cercando di rinviare quanto più possibile la pubblicazione di un bando di gara per evitare i maggiori costi necessari per il servizio visto soprattutto l’indisponibilità delle maggiori risorse finanziare da impegnare e non programmate ;

• Per sapere come mai a distanza di 11 giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza non è stata predisposta e quindi pubblicata alcuna determina di proroga del servizio di prevenzione e controllo del randagismo canino.”

I CONSIGLIERI COMUNALI di Fratelli d’Italia

Augusto TOTO e Mario MORELLI