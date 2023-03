Toto e Morelli come ”Cupido”: E la fontana dell’Amore ?

I fratelli d’Italia del consiglio comunale di Matera, Augusto Toto e Mario Morelli, ci provano con una interrogazione e sono preoccupati per il mancato ritorno nella Civita, lungo la scalinata di via Muro,della Fontana dell’Amore, della quale ci siamo già occupati a San Valentino e in occasione della festa della Donna. Una assenza temporanea, in occasione della lavorazione di un film statunitense , e poi sarebbe tornata per la gioia degli innamorati e dei turisti che si regalano il consueto selfies con lo sfondo dell’Idris. Ma, a riprese abbondantemente concluse, non se ne sa ancora nulla. Sta arrivando la domenica delle Palme e subito dopo Pasqua e Toto e Morelli chiedono di conoscere i motivi del ritardo e se l’Amministrazione è intenzionata a riposizionare d0v’era l’opera dello scultore Domenico Sepe. Nel frattempo consolazione con una scatola di baci…e con una lettura di un pensiero alla fontana dell’amore, che ancora non ritorna.



GRUPPO CONSILIARE MATERA

Matera, 29 marzo 2023

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA/ORALE.

Oggetto: quali determinazioni urgenti per riposizionare l’opera realizzata dal maestro Domenico Sepe denominata “Innamorarsi a Matera, la Fontana dell’amore”.

Premesso che

Grazie ai fondi stanziati dal MiBACT nell’ambito della legge 208/2015 sono state realizzate ed installate le scultore in bronzo raffigurante l’opera realizzata dal maestro Domenico Sepe denominata “Innamorarsi a Matera, la Fontana dell’amore”.

L’opera, nata dall’idea dei disegnatori materani Enzo Viti e Teresa Lupo, inaugurata il 7 settembre 2020 è diventata negli anni un nuovo attrattore turistico per i numerosi visitatori;

Il complesso scultoreo posizionato lungo il parapetto che costeggia la gradinata di Via Muro, si compone di cinque statue in bronzo a grandezza naturale che ripropone il momento dell’attingimento dell’acqua alle fontane pubbliche da parte delle ragazze che spesso diventava elemento scatenante delle simpatie giovanili.

Il complesso scultoreo realizzato dallo scultore napoletano Domenico Sepe a novembre è stato rimosso per dare modo alla Casa cinematografica “ Legendary” di effettuare le riprese del film “ Pins & Needles” terminate nei primi giorni di febbraio ;

Considerato che

Sono trascorsi due mesi da quando le riprese del film sono terminate e le sculture in bronzo rimosse lo scorso novembre non sono state ancora riposizionate al loro posto

I SOTTOSCRITTI CONSIGLIERI COMUNALI

INTERROGANO

Il Signor sindaco,

Per conoscere i motivi che impediscono il riposizionamento del complesso scultoreo rimosso lo scorso novembre ;

Per sapere se è intenzione di questa Amministrazione Comunale riposizionare quanto prima in via Muro l’opera realizzata dal maestro Domenico Sepe denominata “Innamorarsi a Matera, la Fontana dell’amore”.

I Sottoscritti Consiglieri Comunali

Augusto TOTO

Mario MORELLI