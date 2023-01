Toto e Morelli: a quando le modifiche ed integrazioni alle tariffe parcheggio strisce blu?

Le nuove tariffe di parcheggio nelle strisce blu hanno provocato non poche proteste al punto che una interlocuzione aveva portato alla condivisione di modifiche che ancora la città attende che vengano attuate, come ad esempio “l’esenzione dell’obbligo di pagamento della tariffa nelle zone A e B nella fascia oraria 13:30-16:00 e nei giorni festivi per i soli residenti a Matera, comprese le persone giuridiche aventi sede legale a Matera“. A chiedere conto all’Amministrazione Comunale sono i consiglieri comunali di Fratelli d’Italia Augusto Toto e Mario Morelli con l’interrogazione che riportiamo a seguire:

Matera, 30 gennaio 2023

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA/ORALE.

OGGETTO: quali determinazioni urgenti questa Amministrazione Comunale intende adottare per rendere attuativa la delibera di G.C. n. 398 del 15.11.2022 relativa alle modifiche ed integrazioni alla regolamentazione della sosta a pagamento .

Premesso che:

• ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2 del decreto legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con

modificazioni nella Legge 26 aprile 1983, n. 131 e successive modificazioni ed integrazioni le province, i comuni, i loro consorzi e le comunità montane sono tenuti a definire, non oltre la data della deliberazione del bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale che viene finanziata a tariffe o contribuzioni e da entrate specificamente destinate, determinando, con lo stesso atto, le tariffe e le contribuzioni;

• – con Deliberazioni di C.C. n. 4 del 16.02.2018 e n. 2 del 15.02.2019 sono stati stabiliti i criteri per l’affidamento in gestione dei parcheggi a pagamento relativamente alle tariffe per la fruizione degli stalli di sosta a pagamento;

• – con Determinazione Dirigenziale RCG N° 3078/2021 del 30.12.2021 si aggiudicava in via definitiva all’impresa TMP SRL con sede in Portici, il servizio in concessione di gestione della sosta a pagamento in struttura e in superficie nella città di Matera, per un valore complessivo di € 7.461.060,45, oltre IVA come per legge, conseguente al rialzo offerto del 51,280%;

• con Deliberazione di G.C. n. 121 del 19.04.2022 sono state apportate le seguenti

modifiche ed integrazioni alla regolamentazione della sosta a pagamento:

• determinazione in € 0,50, con la frazione minima di € 0,30, della tariffa oraria per il

parcheggio sottostante il palazzo di Città e previsione dell’obbligo di pagamento per 24 ore;

• allineamento ad € 0,50, con la frazione minima di € 0,30, della tariffa oraria per gli stalli

ubicati nel piazzale antistante il palazzo di Città ed estensione dell’obbligo di pagamento per 24 ore;

• eliminazione della previsione degli stalli di pagamento in Via T. Stigliani nel tratto compreso fra l’intersezione con Via Piave/Via G. Amendola e l’intersezione con Vico XX Settembre;

• riduzione delle aree a pagamento in Via G. Gattini a quelle comprese fra l’intersezione con Via Annunziatella e l’intersezione con Via L. Battista, ambo i lati;

• modifica delle planimetrie delle aree di sosta in Via F.lli Rosselli (tratto compreso fra Via l’intersezione con Via Annunziatella e l’intersezione con Via G. Giolitti) e in Via Piave con mantenimento dello stesso numero di stalli, da allocarsi su ambo i lati;

• inserimento dei parcheggi di Piazza della Visitazione, Via Piave, Via G. Gattini, tratto

compreso fra l’intersezione con Via Annunziatella e l’intersezione con Via L. Battista, e Via F.lli Rosselli, tratto compreso fra l’intersezione con Via Annunziatella e il civico 91, nella fascia B (€ 0,70 per ogni ora di sosta ed € 0,30 per la frazione minima);

• previsione di una tariffa unica giornaliera di € 5,00 per il parcheggio in struttura di Via G.Saragat e per quello antistante e sottostante il palazzo di città;

• istituzione della sosta a pagamento in Via G. Guerrieri (ambo i lati) e Via F. Tortorella, già disciplinati con disco orario, rispettivamente per 26 e 14 stalli con applicazione della tariffa della fascia B (€ 0,70 per ogni ora di sosta ed € 0,30 per la frazione minima);

• estensione dell’obbligo di pagamento della tariffa per i parcheggi in superficie alla fascia

oraria 13:30 – 16:00;

• riserva dell’ultimo livello (lastrico solare) del parcheggio di Via G. Saragat alla sosta dei camper con determinazione in € 1,00 (frazione minima di € 0,50) della tariffa oraria;

• limitazione degli abbonamenti per le aree scoperte al 15% del numero complessivo degli

stalli disponibili;

• priorità nel rilascio degli abbonamenti nei parcheggi in struttura di Piazza C. Firrao e di Via P. Vena ai residenti delle zone a traffico limitato e, a seguire, dei residenti del centro storico e della generalità degli utenti, fermo restando il limite complessivo massimo degli

abbonamenti del 70% rispetto al numero degli stalli esistenti in ciascuna struttura;

• priorità nel rilascio degli abbonamenti nei parcheggi in struttura di Via Casalnuovo ai

residenti della zona a traffico limitato di Via Casalnuovo, fermo restando il limite

complessivo massimo degli abbonamenti del 70% rispetto al numero degli stalli esistenti

nella struttura;

Considerato che

• nelle sedute della Commissione comunale consiliare Mobilità Sostenibile dell’8 e 15 giugno 2022 sono state discusse le proposte di modifica delle tariffe relative alla fruizione dei parcheggi sia per gli utenti occasionali che per gli abbonati (residenti e non), alle giornate e alle fasce orarie di attivazione;

• con la Deliberazione di G.C. n. 398 del 15.11.2022, sono state apportate per l’anno 2023 le seguenti ulteriori modifiche ed integrazioni alla regolamentazione della sosta a pagamento:

• incremento della tariffa oraria nella zona C (parcheggio antistante e sottostante il Palazzo di

Città) in misura corrispondente a € 1,00 a partire dalla seconda ora di sosta e previsione della tolleranza di 10 minuti per uscire dal parcheggio dopo il pagamento, in caso di indisponibilità degli stalli e per operazioni di carico e scarico o discesa e salita di passeggeri;

• rideterminazione della percentuale massima di abbonamenti per le aree scoperte nella misura del 20% del numero complessivo degli stalli disponibili;

• esenzione dell’obbligo di pagamento della tariffa nelle zone A e B nella fascia oraria 13:30-

16:00 e nei giorni festivi per i soli residenti a Matera, comprese le persone giuridiche aventi sede legale a Matera, previo accredito al portale fornito dal gestore;

• rideterminazione del costo degli abbonamenti per il parcheggio di Via Saragat in € 50,00 per

i soli residenti a Matera, comprese le persone giuridiche aventi sede legale a Matera;

• Per conoscere i motivi che impediscono ancora oggi l’attuazione della delibera di giunta N.398 del 15/11/2022 con cui venivano modificate ed integrate le tariffe relative alla sosta a pagamento;

• Per sapere, visti i ritardi accumulati, quando verrà attivato l’accreditamento sul portale del gestore per l’esenzione dell’obbligo di pagamento della tariffa nelle zone A e B nella fascia oraria 13:30-16:00 e nei giorni festivi per i soli residenti a Matera, comprese le persone giuridiche aventi sede legale a Matera;

• Per saper quali determinazioni urgenti questa Amministrazione Comunale intende adottare per rendere attuativa la delibera sopra richiamata ;

• Per sapere se l’aumento della tariffa oraria nella zona C (parcheggio antistante e sottostante il Palazzo di Città) in misura corrispondente a € 1,00 a partire dalla seconda ora di sosta è stata una proposta dagli uffici visto che nei lavori della Commissione comunale consiliare Mobilità Sostenibile dell’8 e 15 giugno 2022 questa proposta di modifica delle tariffe non è stata discussa;

I CONSIGLIERI COMUNALI DI FDI

Augusto TOTO

Mario MORELLI