Perchè a distanza di tre mesi dall’accreditamento nella casse comunali di 394 mila euro da parte del governo nazionale il Comune di Matera non ha ancora pubblicato il bando per l’assegnazione dei buoni spesa alimentari?

E’ questa la domanda, sotto forma di interrogazione, che i consiglieri comunali Augusto Toto e Mario Morelli pongono al Sindaco.

Ecco a seguire il testo integrale della richiesta:

Al Signor Sindaco

Al Presidente del Consiglio

Al Segretario Generale

Matera,26 febbraio 2021

Interrogazione a risposta scritta/orale.

Oggetto: “Ancora ritardi per la pubblicazione del bando per l’assegnazione dei buoni spesa”.

Premesso che

• il Governo per far fronte al periodo di emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del coronavirus (COVID-19) e sostenere economicamente persone e famiglie in difficoltà, lo scorso 23 novembre, ha approvato il Decreto Ristori ter;

• La norma dispone “al fine di consentire ai comuni l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’Interno un fondo di 400 milioni di Euro nel 2020, da erogare a ciascun Comune, entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Decreto, sulla base degli allegati 1 e 2 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.658 del 29 marzo 2020. Per l’attuazione del presente articolo i comuni applicano la disciplina di cui alla citata ordinanza n.658 del 2020. Le variazioni di bilancio riguardanti l’utilizzo delle risorse trasferite dal Bilancio dello Stato connesse all’emergenza COVID-2019 possono essere deliberate dagli enti locali entro il 31 dicembre 2020 con delibera della Giunta”.

• le risorse stanziate dal Governo già accreditate nelle casse comunali a fine novembre 2020 sono pari ad euro 394.000,00 (trecentonovantaquattromilaeuro).

• al fine di poter procedere quanto più celermente possibile all’effettivo utilizzo di tali fondi ministeriali in data 11 dicembre u.s. la Giunta Comunale ha provveduto ad approvare la deliberazione n. 329 avente per oggetto “Variazione al bilancio di previsione 2020/2022 – Annualità 2020”,

Considerato che

• L’assegnazione di questi buoni spesa nonostante le promesse dell’assessore al ramo che in data 29 dicembre , a seguito di un’interrogazione presentata dagli scriventi, dichiarava quanto segue :” con fattivo spirito di servizio, il dirigente e gli uffici stanno provvedendo alla redazione del bando relativo all’erogazione delle misure di solidarietà alimentare, che si prevede sarà pubblicato nel corso del mese di gennaio 2021, prevedibilmente alleggerendo di alcuni passaggi la procedura del precedente avviso, al fine di ridurre gli adempimenti amministrativi da gestire nel prosieguo”.

• Sono ormai trascorsi 3 mesi da quando il Governo ha accreditato nelle casse comunali le somme destinate a soddisfare e sostenere economicamente persone e famiglie in difficoltà, e che il bando per l’assegnazione dei buoni spesa alimentari non è stato ancora pubblicato,

I Sottoscritti Consiglieri Comunali

INTERROGANO

Il Signor Sindaco,

a. Per conoscere i motivi che impediscono ancora oggi l’avvio dell’iter procedurale per la pubblicazione del bando per l’assegnazione dei buoni spesa alimentari;

b. Per conoscere i tempi di pubblicazione del bando;

c. Per sapere se l’Amministrazione intende cofinanziare con somme proprie queste misure urgenti di solidarietà alimentare da destinare alle famiglie più indigenti della nostra città.

I SOTTOSCRITTI

Augusto TOTO – Mario MORELLI