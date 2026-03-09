Toto Augusto: Quando il nuovo bando per area mercatale di via Marconi?

Doveva essere una fase sperimentale ma dal 2012 ad oggi non si è ancora provveduto a indire il nuovo bando per la gestione di quello che il consigliere Augusto Toto chiama ”compendio immobiliare” di Piazza Marconi che – da quanto riporta nella interrogazione rivolta al sindaco Antonio Nicoletti- è senta titolo gestionale da giugno 2021. E la cosa riguarda sia i soggetti che hanno in carico quegli spazi ( Cna, Confartigianato, Confesercenti e Confcommercio) che l’Amministrazione comunale. E al bando è legato anche la possibilità di rivedere impostazione e funzione di quell’area, che nell’area destinata a mercato ortofrutticoli presenta alcuni spazi e vuoti e di sera non è utilizzato. Lo stesso sindaco Antonio Nicoletti ne aveva parlato in campagna elettorale per riqualificare i mercati di piazza Ascanio Persio e di piazza Marconi, con attigui spazi del centro di quartiere ” Le Botteghe”. Al momento siamo fermi alle buone intenzioni, ma citammo l’esempio modello del mercato di Modena https://giornalemio.it/economia/i-mercati-di-matera-si-spopolano-bellesempio-da-modena/. Toto Augusto, in attesa di risposte,ha messo le mani avanti chiedendo se i gestori hanno regolarmente versato le somme, se hanno titoli per riscuotere i canoni e se la Giunta non ritenga di dover procedere con urgenza alla regolarizzazione della gestione, onde evitare danni erariali o responsabilità civili/amministrative in caso di infortuni o incidenti nell’area, data la mancanza di un formale contratto in essere.



L’INTERROGAZIONE DI AUGUSTO TOTO

Oggetto: compendio immobiliare di Piazza Marconi, gestione senza titolo da giugno 2021.

Premesso che in data 7/12/2012, le Associazioni datoriali Confartigianato, Confcommercio, CNA e Confesercenti sottoscrissero un protocollo di intesa con l’Amministrazione Comunale di Matera per la gestione sperimentale dell’area mercatale di Via Marconi (Rione Piccianello), finalizzata alla locazione degli spazi liberi per attività commerciali, servizi e artigianato ;

tale gestione era prevista, in via sperimentale, per il periodo 1° dicembre 2012 – 30 novembre 2013, con impegno delle parti a valutare eventuali rinnovi ;

Considerato che

nel corso degli anni, la gestione esternalizzata è stata prorogata, garantendo al Comune l’incasso di somme importanti;

l’ultima proroga relativa al protocollo d’intesa è scaduta in data 30 maggio 2021;

dal 1° giugno 2021, la gestione del mercato di Piazza Marconi risulta priva di un regolare contratto o rinnovo formale;

Considerato inoltre che

· nonostante tra gli obiettivi del Piano delle Performance 2021-2023, approvato con delibera di Giunta n. 164 del 4 giugno 2021, era stata prevista l’esternalizzazione della gestione tramite bando unico dei mercati “Marconi” e “Ascanio Persio” l’obiettivo non è stato mai portato a compimento;

Il sottoscritto Consigliere Comunale



il Signor Sindaco per sapere:

1. Con quale atto autorizzativo, contrattuale o convenzionale le Associazioni dei commercianti e degli artigiani firmatarie stanno gestendo, dal 1° giugno 2021 ad oggi, il compendio immobiliare di Piazza Marconi;

2. Per quale motivo non si è proceduto tempestivamente all’espletamento del bando unico;

3. Se le somme incassate dal gestore di fatto dal 1° giugno 2021 ad oggi siano state regolarmente riversate nelle casse comunali e a quale titolo;

4. A che titolo le associazioni riscuotono i fitti degli immobili commerciali ed artigianali delle Botteghe ed i canoni mercatali dei posteggi e dei box del mercato ortofrutticolo;

5. Se la Giunta non ritenga di dover procedere con urgenza alla regolarizzazione della gestione, onde evitare danni erariali o responsabilità civili/amministrative in caso di infortuni o incidenti nell’area, data la mancanza di un formale contratto in essere.

