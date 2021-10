Dopo aver esplicitato la posizione di Matera 3.0 in merito alla crisi politica in atto al Comune di Matera (https://giornalemio.it/politica/matera-3-0-commenta-la-propria-esclusione-dallesecutivo-cittadino/), le due consiglieri comunali comunicano che di rimettere i rispettivi incarichi in seno al consiglio comunale.

Nello specifico la capogruppo Cinzia Scarciolla comunica le dimissioni da componente della Commissione comunale per il Diritto allo Studio 2020/21 e la consigliera Milena Tosti da Presidente della Commissione Attività Produttive.

“Ringraziamo il Consiglio comunale per averci eletto –dichiarano le stesse– in tali funzioni istituzionali ma riteniamo che siano sopraggiunte ragioni di opportunità che ci inducono a prendere tale decisione, nonché la constatazione della mancanza di condizioni minime di programmazione politica necessarie all’esercizio sereno e proficuo dell’incarico”.