Tornano a garrire simbolo e bandiera del P.C.I

”C’è bisogno di Sinistra…Va ricostruita…Manca una forza che sia con i lavoratori, gli sfruttati, i precari vittime della globalizzazione e di un capitalismo che ha fallito, fatto crescere la povertà e arricchito lobbyes economiche finanziarie, alimentando conflitti del potere per il potere”. Quante volte abbiamo letto e sentito di appelli e commenti? E del vuoto politico nel BelPaese e di assenza di partiti e movimenti di riferimento come era stato il vecchio Pci, frettolosamente demolito dopo la caduta del ”muro di Berlino” e via via svenduto, rinnegato negli ideali,nei simboli, nella organizzazione, da pseudo riformisti che hanno portato a ‘contenitori’ nè carne e nè pesce come il partito democratico? Tante . E quanto sta accadendo in Basilicata ne è la conferma , con una cabina di regia da campo largo, come si dice oggi- dove inserire tutto e il contrario di tutto, ma senza programmi degni di tal nome e di persone motivate e credibili. Ci prova il Partito comunista italiano, sì proprio quello seppellito con la svolta( ?) della ”Bolognina”, con compagni fedeli a ideali e linea come il materano Antonio Nacci, che si è attivato per la raccolta di firme a sostegno della lista da presentare alle prossime elezioni regionali del 21 e 22 aprile. Un invito rivolto anche a quanti, da tempo, hanno deciso di non andare a votare, perchè non si ritrovano – e non solo sulla scheda- in un calderone di partiti e movimenti che affollano il centro della politica. Chi stava a Sinistra e vuole impegnarsi per ricostruirla, partendo dalla cultura del fare, dei bisogni, nel solco di libertà, pace, giustizia, lavoro, confronto, solidarietà adesso ha una opportunità, facendo ‘garrire’ simbolo e bandiera del P.C.I . E Nacci, nella nota che segue, e con lo sfondo degli ulivi, simbolo di pace e lavoro , indica alcune priorità di lotta in una Basilicata, che sta perdendo il suo futuro: i giovani e condizioni di vita minime per chi resta.



Comunicato stampa

In questi giorni è partita la raccolta delle firme per presentare alle prossime elezioni regionali

un candidato presidente ed una lista del Partito Comunista Italiano .

Le ragioni che ci hanno spinto ad impegnarci in questa competizione elettorale sono sotto gli occhi di tutti, da troppi anni questa nostra martoriata regione è oggetto di saccheggio da

parte di gruppi politico-affaristici con evidente decadimento morale a tutti i livelli .

Il nostro impegno sarà quello di ricostruire insieme ai giovani di questa terra una società più

giusta e più equa, attraverso una ridistribuzione della ricchezza e ridando dignità ai cittadini.

Il nostro impegno sarà quello di riequilibrare l’utilizzo delle risorse pubbliche verso tutti i

territori della regione, nessuno escluso, dobbiamo superare un centralismo miope che ha

inaridito i paesi delle aree interne.

Sul versante sanitario si dovrà ripensare l’attuale modello organizzativo dando dignità e

risorse a quelle strutture sanitarie oggi abbandonate ad un inesorabile declino, invertendo la

dinamica della migrazione sanitaria verso altre regioni .

Questi alcuni degli impegni che ci assumeremo verso i cittadini di questa regione e per

questo che confidiamo nel loro supporto a partire dalla sottoscrizione della nostra lista .

PARTITO COMUNISTA ITALIANO

il Responsabile Provinciale di MATERA

Antonio NACCI