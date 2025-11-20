Torna Rinascita…la rivista per una Sinistra da costruire

Se sarà una palestra di confronto, di aggregazione per mettere in cantiere una ”Sinistra” affossata gradualmente da personaggi ”sinistri” finiti in giacca e cravatta nelle rassicuranti braccia del capitalismo, rinnegando origini, simboli e storia del Pci e dintorni, e allora che ben venga- interpretando il disagio di tanti lontano da partiti né carne e né pesce e che preferiscono non andare a votare – e allora l’annuncio della ripresa delle pubblicazioni della rivista ”La Rinascita”, fondata da Palmiro Togliatti va salutata con interesse anche se quei luoghi di confronto che erano i partiti della Prima Repubblica sono scomparsi, soppiantati dalla precarietà dello spontaneismo e da quel magma in involuzione che sono i social. Sabato 22 novembre, alle 10 presso la Sala convegni del Residence di Ripetta sarà presentato il nuovo progetto con il giornalista ed ex parlamentare europeo del pd Goffredo Bettini, che ha promosso l’iniziativa.



Sarà, da quanto si è appreso alla vigilia, un luogo di incontro e di confronto aperto e plurale per stimolare un dibattito politico e culturale nella Sinistra e nel Paese sul futuro della democrazia, sull’Europa, sulla pace. Non resta che augurare buon lavoro nel solco di una identità che non può essere ignorata. Manca il quotidiano del Pci…fondato da Antonio Gramsci, lasciato fallire e scomparire durante la gestione di Matteo Renzi. La testata è stata ripresa da altri, ma con altre finalità. Una lacuna di fondo, visto il panorama della comunicazione e le ”strette” al lavoro giornalistico imposto gradualmente dai governi di ieri e di oggi. Resiste e con non pochi attacchi il giornalismo di inchiesta di trasmissioni come Report e de ”Il Fatto quotidiano” e di quanto fanno a livello locale piccole testate e giornalisti dalla schiena dritta.



LA STORIA DI RINASCITA DAL SITO DELLA FONDAZIONE GRAMSCI

L’intera collezione di Rinascita (100.148 pagine) è consultabile e interrogabile nella sezione Periodici online della Fondazione Gramsci.

Fondata e diretta da Palmiro Togliatti, La Rinascita, come si chiamò in origine, iniziò le pubblicazioni nel giugno 1944. Assunse da subito il ruolo di principale organo di elaborazione e diffusione della politica culturale del Partito comunista italiano. Ebbe una cadenza mensile fino a maggio del 1962, quando divenne settimanale. Nel 1965 accolse come supplemento mensile la rivista Il Contemporaneo. Sospese le pubblicazioni nell’agosto del 1989, per riprenderle con un nuovo formato e una nuova numerazione nel gennaio 1990; cessò le pubblicazioni nel marzo 1991.

È stata diretta da Palmiro Togliatti (1944-1964), Giancarlo Pajetta (1964-66), Luca Pavolini (1966-70), Alessandro Natta (1970-1972), Gerardo Chiaromonte (1972-1975), Alfredo Reichlin (1975-1977), Adalberto Minucci (1977-1979), Luciano Barca (1979-1983), Giuseppe Chiarante (1983 – 1986), Romano Ledda (1986-87), Franco Ottolenghi (1987-89), Alberto Asor Rosa (1989-91).