Torna l’Autovelox sulla Basentana a Potenza. Che dice il Ministro ?

”La domanda sorge spontanea” avrebbe detto Antonio Lubrano durante la trasmissione di successo e di inchiesta di raiTre ”Mi manda…” degli anni ’90. E riguarda il ritorno dell’autovelox sulla Basentana a ridosso del Comune di Potenza.Restano perplessi i consiglieri comunali Antonio Vigilante (FDI) e Alfonso Nardella (Lega), che parlano di promesse non mantenute. E invece? Se ne occuperà il ministro delle Infrastrutture e trasporti Matteo Salvini che ha adottato provvedimenti contro il proliferare degli autovelox, soprattutto nei territori comunali. Una forma di autofinanziamento per rimediare ai tagli subiti dai trasferimenti statali.



Consiglieri Comunali di Potenza

VARCO D’IZZO, DUE ANNI FA LE PROMESSE OGGI TORNANO LE MULTE

Apprendiamo che dal prossimo 16 giugno tornerà attivo il controllo elettronico della velocità in località Varco d’Izzo.

Una decisione che conferma, ancora una volta, la distanza tra ciò che viene promesso ai cittadini di Potenza e ciò che l’attuale amministrazione comunale decide una volta al governo della città.

Due anni fa, in occasione dei lavori eseguiti da Anas per il rifacimento della piattaforma stradale, ai potentini era stata raccontata una prospettiva ben diversa: si lasciava intendere che, conclusi gli interventi, l’autovelox non sarebbe stato più riattivato. Una posizione che aveva trovato attenzione e consenso tra cittadini, pendolari e lavoratori che ogni giorno percorrono quel tratto.

Oggi, invece, l’autovelox torna puntualmente in funzione.

Nessuno mette in discussione il valore della sicurezza stradale e il rispetto dei limiti di velocità. Ciò che contestiamo è l’ennesima prova di incoerenza politica di una maggioranza che, quando era all’opposizione o quando aveva bisogno del consenso dei cittadini, diceva una cosa, mentre oggi che amministra ne fa un’altra.

La vicenda di Varco d’Izzo è emblematica: se l’autovelox era davvero inutile dopo i lavori sulla sede stradale, perché viene riattivato? Se invece era indispensabile per la sicurezza, perché per anni si è alimentata una narrazione diversa?

Ciò che ieri veniva definito inaccettabile, oggi diventa improvvisamente necessario. È la differenza tra chi usa i problemi dei cittadini per fare propaganda e chi dovrebbe avere il coraggio di mantenere gli impegni assunti.

I potentini meritano rispetto, coerenza e verità. Meritano un’amministrazione che dica chiaramente le cose come stanno, non che cambi posizione a seconda della convenienza politica del momento.

Ancora una volta, purtroppo, i fatti smentiscono le promesse.





Antonio Vigilante (FDI)

Alfonso Nardella (Lega)

Consiglieri Comunali di Potenza