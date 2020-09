Dopo l’intervento a sostegno del referendum sul taglio dei parlamentari il leader del Movimenti cinque stelle, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, sarà a Matera nella serata di venerdì 25 settembre a sostegno del candidato sindaco Domenico Bennardi (sostenuto anche da Psi-Verdi, Volt e Matera 3.0) in vista del ballottaggio del 4 e 5 ottobre. Di Maio farà tappa a Matera per un tour che lo vedrà in mattinata in Puglia, tra gli imprenditori di Andria ( Bat) e Manduria (Taranto) e alle 20.30 a Matera. Un ritorno nella Città dei Sassi nell’ambito di un tour per le amministrative in Sicilia e a sostegno dei candidati sindaci pentastellati nei ballottaggi. Il giorno dopo sarà in Campania e poi in Sicilia.