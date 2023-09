Torna Cappiello con ”Verde è Popolare”

Sempre a Destra ma con un impronta verde, ecologista, sostenibile come riporta un termine stra abusato, e di impegno territoriale, per Antonio Cappiello che è entrato a far parte di ” Verde è popolare”, il partito fondato da Gianfranco Rotondi. Per Cappiello, come riporta il comunicato che segue, è la scelta giusta dopo le esperienze deludenti con la Lega . Attendiamo di conoscere le iniziative che Cappiello e la coordinatrice regionale Carmen Celi per saperne di più, anche in vista delle Regionali 2024. Buon lavoro

IL COMUNICATO STAMPA

Cappiello: «Felice di far parte di Verde è Popolare. Insieme alla coordinatrice Celi faremo un grande lavoro di squadra per Matera e la Basilicata»

«Annuncio con grande soddisfazione l’adesione a Verde è Popolare, partito guidato in Basilicata dall’avvocato Carmen Celi, persona leale e competente verso cui nutro una grande stima. È infatti alla guida di un progetto serio che mira realmente all’interesse della comunità lucana». È quanto dichiara Antonio Cappiello, neo esponente di Verde è Popolare Basilicata.

«Dopo la mia esperienza nella Lega, mi sono fermato ad osservare le dinamiche del contesto locale e oggi sono felice di tornare a costruire per un partito inclusivo, accogliente e moderno. Scendo in campo perché la Basilicata deve contrastare problemi atavici che rischiano di portare al totale spopolamento del nostro territorio. Non c’è più tempo da perdere», continua Cappiello.

«Io e il mio gruppo siamo pronti ad offrire il nostro valore aggiunto nella provincia Matera a servizio di Verde è Popolare e della coordinatrice regionale, Carmen Celi. C’è bisogno di tornare ad avere fiducia nella politica e tutelare gli imprenditori e le aziende, con un occhio particolare per l’ambiente. Sono sicuro che faremo un ottimo lavoro in questa nuova squadra», conclude Antonio Cappiello.

08/09/2023

Verde è Popolare Basilicata