Un messaggio sulla sua pagina facebook e Antonio Cappiello, non dimentichiamolo, piaccia o no, imprenditore materano, fondatore e promotore della Lega in Basilicata alla quale ha dato tanto, ma ricevuto e raccolto davvero poco quanto a riconoscimenti in occasione delle elezioni politiche e regionali, invita amici e simpatizzanti a vedersi venerdì 27 dicembre, a Matera, alle 18.00 in piazza del Sedile per farsi gli auguri e per confrontarsi su idee, progetti e cose da fare per la città, i cittadini e il territorio. Tutto questo insieme a quanti ne apprezzano determinazione e spirito critico , in concomitanza, ma in piazza Vittorio Veneto ,del raduno regionale del movimento delle “Sardine lucane” , un movimento che in maniera esplicita ha detto di voler SLEGAre la Basilicata dalla Lega e di voler coinvolgere quanti,dall’ex area di Sinistra, sono rimasti delusi e disillusi dalle pseudo riforme, dai compromessi e via elencando che hanno portato il Paese ha virare verso destra, centrodestra con una parentesi contiana tuttora in evoluzione. Forse c’è aria di voto a livello nazionale. E del resto i nodi giungono al pettine. Quando e come dopo la fase M5S-Lega e ora M5S-Pd non si sa. Certo è che non si puo’ andare al voto con il Rosatellum. Ma è sicuro il voto a maggio per le Comunali 2020, dopo la fase pur entusiasmamte per il risultati raggiunti-ma con tante perplessità- di Matera capitale europea della cultura 2019. Cappiello invita a dire in piazza, in quella del Sedile, sede delle Municipalità del passato, quello che non va e cosa fare. E del resto il ” gatto nero della politica degli scellerati” è pronto a sferrare la zampata vincente.Tanto di Cappiello…