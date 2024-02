Torna Adriana Poli Bortone, candidato sindaco a Lecce

Ci riprova l’indomita Adriana Poli Bortone a 80 anni a tornare alla guida della sua Lecce, dopo l’esperienza di sindaco dal 1998-2007 “, per elezioni amministrative di maggio. Disco verde dai coordinatori regionali Roberto Marti e Marcello Gemmato (Fdi), Mauro D’Attis (Fi),

Luigi Morgante (Noi Moderati), Tanino Brattoli (UdC), Luigi De Mucci (Npsi) e Pierpaolo Signore (Mrs) e da Roma, naturalmente. Proverà a battere Carlo Salvemini alla guida di una coalizione di centrosinistra o da ”campo largo” come si dice ora. Adriana Poli Bortone, che è stata anche ministro dell’agricoltura e parlamentare europea , vanta una lunga esperienza politica nei partiti di destra. Ha avuto, lo ricordiamo, anche una esperienza da assessore al turismo al Comune di Matera, nella prima fase di ”centrodestra” della giunta guidata da Raffaello De Ruggieri e conclusa nel marzo 2018, dopo aver avviato un interessante lavoro di rete per il ruolo di Matera città mediterranea. Spiegò in una conferenza stampa e in una ”lettera ai materani” i motivi che la inducevano a lasciare…e di lì a poco in giunta entrò il Pd e la giunta De Ruggieri andò avanti fino all’anno da capitale europea della Cultura. Un rapporto interrotto sul piano amministrativo, ma la Poli Bortone, è rimasta idealmente legata a Matera. E se i leccesi le daranno ancora un volta fiducia e consensi, dopo l’esperienza del passato, siamo certi che quel rapporto riprenderà. Nei prossimi giorni la conferenza stampa di presentazione della candidatura. Poi al lavoro per la campagna elettorale.

“Con questa scelta – hanno detto i coordinatori dei partiti di centro destra abbiamo voluto offrire alla città una proposta all’insegna della credibilità e dell’autorevolezza e siamo certi che con lei, conosciuta e amata, daremo al Comune una guida forte in grado di rilanciare le prospettive per il futuro”