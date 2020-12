E’ il nuovo presidente di Acquirente Unico e amministratore delegato. Un incarico che lo riporta a un impegno politico-ammnistrativo nazionale.

In tanti avevano spinto, auspicato, che tornasse a impegnarsi in politica, visto che la provincia di Matera dopo di lui non ha avuto una figura autorevole, coerente, di poche parole ma di tanta concretezza, a rappresentarla.

Ma lui, Filippo Bubbico, ex assessore alla Sanità e poi presidente della Regione Basilicata ”generale” sul campo con i 100.000 della rivolta contro il sito unico nucleare a Scanzano Jonico ( Matera) dopo aver ricoperto il ruolo di viceministro agli Interni dal 2013 al 2018 con i governi Alfano, Letta e in parte con Gentiloni, si era ritirato a vita privata dedicandosi al lavoro dei campi, proprio come Cincinnato…nella sua Montescaglioso.

Una realtà dove aveva mosso i primi passi come sindaco del Pci, e architetto, e a ricoprire il primo incarico di rilievo nel 1987 alla segreteria territoriale del partito comunista materano. Cominciò a lavorare di buzzo buono tenendo fede a una massima ” lavorare, lavorare, lavorare” come ci aveva detto nel corso di una intervista.

Il resto è storia di ieri e di oggi con il passaggio dal Pci, Ds, Pds ad articolo 1 a Leu e con le immancabili parentesi giudiziarie dalle quali è stato sempre assolto, come appreso puntualmente anche dal legale di fiducia. L’impegno per la politica gli è rimasto sempre dentro e in una uscita nei mesi scorsi su ”Il Quotidiano del Sud” aveva detto come la pensava sulla situazione in Basilicata e nel Paese. Ora l’impegno a Roma in una società che si occupa di energia e in particolare dei consumatori in un mercato aperto, dove contano, ricordiamolo accanto a tariffe convenienti efficienza ed affidabilità.

Cambiare gestore? Possibile ma prima informiamoci. E’ un nostro diritto.



IL COMUNICATO DELL’AZIENDA dal sito www.acquirenteunico.it

FILIPPO BUBBICO, E’ IL NUOVO PRESIDENTE E AD DELL’ACQUIRENTE UNICO

Roma, 30/12/2020 –

L’assemblea degli azionisti dell’Acquirente Unico si è riunita oggi

per procedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

L’azionista ha indicato come nuovo Presidente e Amministratore Delegato della

Società Filippo Bubbico e Consiglieri Vinicio Mosè Vigilante e Liliana Fracassi.

Il Consiglio di Amministrazione, appena nominato, resterà in carica fino

all’approvazione del bilancio d’esercizio 2022.

Filippo Bubbico, prima dell’attuale nomina in Acquirente Unico, ha ricoperto altri

importanti incarichi tra i quali: Viceministro dell’Interno, Sottosegretario di Stato per lo

Sviluppo Economico e Presidente della Regione Basilicata. –

