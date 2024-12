Torna a Matera il PD di plastilina? Ma non sarebbe una novità!

La febbre elettorale in vista delle prossime comunali materane piano piano comincia a salire e, a parte i pochi che hanno già dichiarato pubblicamente la propria partecipazione alla competizione, molto si sta sviluppando sotto traccia, con tutta la prevedibile dose di disinibizione totale rispetto a vincoli di appartenenza. Ma Matera è una piccola città, la “gente mormora” e quello che si spera di poter fare in segreto alla fine arriva alle orecchie di chi non si vorrebbe sapesse. Almeno non nell’immediato. E deve essere proprio quello che sta accadendo in casa PD a giudicare dalla dura reprimenda del segretario cittadino Luigi Gravela affidata ad una nota in cui, premettendo per l’appunto, che: “Da settimane circolano a Matera notizie su iniziative che esponenti del PD (componenti di organismi dirigenti locali e regionali) vanno assumendo in vista delle elezioni comunali. In particolare tali esponenti sembra stiano invitando cittadini e cittadine ad aderire a liste che sarebbero in preparazione per il rinnovo del consiglio comunale.” Avverte che “Mi vedo costretto a richiamare l’attenzione su comportamenti del tutto estranei ai valori del PD, contrari al suo statuto e al codice etico.” Non solo, ma -giustamente- sottolinea dal suo ruolo, che “Il Partito Democratico non può tollerare comportamenti che minano la coerenza e la credibilità della nostra azione politica e che risultano incompatibili con lo spirito di unità.” Quindi, seccamente avverte, chi starebbe organizzando queste liste in proprio, che: “Lo statuto del partito è chiaro: chi adotta metodi e pratiche contrarie ai valori democratici e alla disciplina interna si pone automaticamente fuori dal Partito Democratico. Nessuno è legittimato ad usare il nome del PD al di fuori di decisioni ufficiali dei suoi organismi. Chi lo fa è invitato a dichiarare la estraneità al partito e dunque a ufficializzare la propria fuoriuscita dal PD. Questo per amor di chiarezza trasparenza e onestà politica.” E’ persino banale rilevare che, tutto quello che scrive Gravela è completamente sottoscrivibile. Che trattasi dell’ABC circa l’esistenza stessa dei partiti e della loro credibilità, con i relativi dirigenti chiamati a comportamenti seri e coerenti. Ma come sappiamo la logica è da tempo del tutto saltata. E che sia proprio l’assenza nella pratica politica di questi elementi basilari ad aver provocato la profonda crisi di credibilità che investe i partiti e che sta spingendo la maggioranza degli elettori al non voto. Fa bene Luigi Gravela, se ci riuscirà (e glielo auguriamo), a tenere la barra dritta. A mettere fuori dalla porta chi non rispetta le regole della comunità di cui è segretario. Eppure, sebbene sia di giovane età, dovrebbe ricordare che quanto da lui paventato non sarebbe mica una novità per il PD, sia a Matera che in Basilicata. E’ pratica ampiamente sdoganata e persino autorizzata. Ricorriamo pertanto, ci perdonerete, ad una autocitazione per rinfrescarci tutti la memoria, rinviando ad un nostro articolo del 2015 in cui descrivevamo la diffusione di questa deleteria prassi di presentare liste autonome da parte di esponenti del PD sia a livello comunale che regionale, in larga parte tacitamente autorizzate. Infatti nessuno è mai stato espulso. Anzi. E scrivevamo pertanto di un “PD di plastilina“: “Stacchi uno, due, tre pezzi, li utilizzi per modellare cose diverse e poi riattacchi tutto in un solo ammasso informe.” Non facciamo questo esercizio di amarcord per scoraggiare Gravela, ma per avvertirlo -eventualmente non ne fosse consapevole- che dovrà davvero tirar fuori tanta determinazione per mantenere fede a quanto minacciato. E quindi alla sua coerenza. Prima che di quella del PD già ampiamente minata. Ma -considerato che partiti veri, seri e coerenti servono alla buona politica. mai dire mai. Augurargli di reggere all’urto. Nel frattempo ecco i tristi precedenti ampiamente elencati nell’articolo che segue:

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.