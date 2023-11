Topazio (CD): Il centrosinistra candidi una donna materana alle prossime regionali

“Una rappresentante del gentilsesso di Matera alla guida della Regione Basilicata, per le prossime elezioni nel centrosinistra”. E’ la proposta lanciata da Sonia Topazio, segretaria regionale del Centro Democratico di Basilicata, la quale si dichiara convinta che la “rappresentanza femminile consentirebbe a tutto il movimento politico della Basilicata di avere nuovi stimoli e di migliorare la propria macchina amministrativa. In questo contesto, sembra evidente che una candidatura al femminile di sponda materana possa garantire quella discontinuità con il passato e garantire piena efficienza e una svolta concreta per tutta la politica regionale di Basilicata. In questa direzione mi sembra logico rimarcare che la candidatura di una donna di Matera o della provincia può diventare e costituire al tempo stesso un volano imprescindibile per tutta la comunità regionale. Auspico che tale questione possa trovare riscontro sui tavoli della politica regionale del centrosinistra dando così alla Basilicata un volto nuovo per una politica fatta di programmi e progetti seri sul territorio”.

