Tolto blocco domenicale alla circolazione auto nel centro di Matera, ma tornerà.

“Limitare la circolazione delle auto nel centro di Matera”. Rimane l’obiettivo che l’Amministrazione comunale vuole perseguire nel medio-lungo periodo, “giusto quanto previsto dalle linee guida del Piano urbano della mobilità sostenibile (Pums), sul quale si riaprirà il confronto e la fase operativa nelle prossime settimane.” E’ quanto si specifica in una nota con cui si ribadisce che “in quest’ottica” che va letta “la scelta di revocare la chiusura domenicale nel quadrilatero di via Lucana”. Pertanto, nessun “dietrofront”, bensì “una scelta resasi necessaria per dare sfogo al traffico veicolare, oggi limitato dai lavori in piazza della Visitazione.” “La riapertura del varco di via Lucana -spiega l’assessore alla Mobilità urbana, Giuseppe Digilio, delegato anche all’attuazione del Pums – non è una rinuncia alle ragioni della sperimentazione, perché le domeniche senza auto restano una scelta giusta, ma andranno armonizzate con attrattori per i cittadini in quella strada, al fine di agevolarne la fruibilità pedonale. La sperimentazione di questi mesi, ci ha dimostrato che i cittadini non frequentano il tratto pedonalizzato se non c’è un incentivo a farlo, quindi è giusto rivedere la strategia per migliorare i risultati.” “Non c’è stata nessuna marcia indietro sulla questione pedonalizzazione -insiste Digilio- tanto più perché è prevista dal Pums, ma solo una presa d’atto dei risultati di questa prima sperimentazione, che ci ha fatto vedere l’esigenza di procedere con un approccio più armonico alla chiusura. Il futuro va in questa direzione, con la pedonalizzazione di via XX settembre, come previsto dal pianificatore. Insomma, resta l’obiettivo di implementare gli spazi fruibili ai pedoni e meno alle auto, come stiamo già facendo sulla Murgia e come arriveremo a fare nei Sassi, incentivando i cittadini all’uso dei mezzi pubblici e provando a rendere meno impattante la mobilità urbana”.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.