E nel mentre si alza la temperatura in materia ambientale a seguito della pubblicazione della carta dei probabili siti del deposito nazionale scorie nucleari, c’è chi ci ricorda come vi siano altre vicende collegate sempre alla vivibilità ambientale con cui fare i conti.

E’ il Sindaco di Tito Graziano Scavone che scrive all’assessore regionale Rosa e al direttore generale del Dipartimento Ambiente Galante per chiedere di “Sospendere le autorizzazioni di nuovi impianti ad impatto emissivo odorigeno” nel proprio territorio.

Nella nota si legge: “Nella giornata di oggi, 5 gennaio 2021, il sindaco del Comune di Tito Graziano Scavone ha inviato una lettera alla cortese attenzione dell’assessore della Regione Basilicata all’Ambiente e Energia Gianni Rosa e, per conoscenza, al direttore generale del Dipartimento Ambiente della Regione Basilicata Giuseppe Galante.

Tema centrale della missiva inoltrata dal sindaco Scavone è stata la richiesta di sospensione dei procedimenti relativi alle richieste di autorizzazione di nuovi impianti e/o le modifiche di impianti già esistenti ad impatto emissivo odorigeno.

Questa richiesta perviene nel momento stesso nel quale il sindaco di Tito ha appreso con entusiasmo dell’approvazione in sede di giunta regionale del Disegno di Legge denominato «Norme per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene».

In attesa che tali norme vengano approvate in consiglio regionale, il sindaco Scavone ha voluto sottolineare le criticità ambientali della zona industriale di Tito anche da un punto di vista odorigeno, considerata la significativa presenza di impianti di trattamento dei rifiuti nell’area in oggetto, evidenziando come siano necessarie azioni mirate che riducano ogni tipo di rischio in materia ambientale.

In virtù di ciò, il sindaco Scavone ha ritenuto richiedere con urgenza una «moratoria» che coinvolga tutte le richieste di nuovi insediamenti e/o modifiche di quelli esistenti per fare in modo che questi ultimi siano in linea con le disposizioni in corso di emanazione da parte dell’organismo regionale, in quanto solo l’esistenza di un quadro normativo definitivo garantirebbe la valutazione delle istanze in maniera precisa ed integrata, consentendo di attivare un giusto equilibrio tra investimenti e tutela ambientale.”