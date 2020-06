E che vuo fa? E’ capatost e ne fa una questione di principio…per ”26 centesimi di democrazia” come ha ribattezzato l’ennessima campagna non violenta, tra astinenza manducatoria, spikeraggi, letture di passi di coerenza e liberta, citazioni di verbali autorizzativi, ingiunzioni e via elencando. Il leader dei Radicali di Basilicata, Maurizio Bolognetti, dopo la rasatura della chioma post virus a corona, come i bonzi tibetani, è tornato a farsi sentire con più piglio di prima. E l’argomento Cina,tra presunte responsabilità o irresponsabilità condivise (non dimentichiamolo) con Paesi Occidentali del quali si sa o si ipotizza sulla fuga da contagio covid 19 dai laboratori di Yuhan, azioni liberticide verso giornalisti sui quali non si sa più nulla, fino alle leggi ”marziali” su Hong Kong. Questioni sulle quali ci sono state le dure prese di posizione di Stati Uniti, Canada, Australia e Inghilterra e ”richieste” di chiarimenti o ”preoccupazioni” dell’Unione Europea. Diritti civili, libertà democrazia che si incrociano sui temi economici legati alla speculazione ( dispositivi di protezione, sanificazione , APPlicazioni da scaricare) e la marea di milioni di euro che arriveranno e si sposteranno da una banca all’altra anche con il Mes, per quanto accadrà per il BelPaese. Interrogativo trasparenza e legalità d’obbligo, senza dimenticare i diritti civili. La morte in diretta social del nero americano Floyd ha spostato l’asse della protesta a livello globale da Minneapolis a Berlino a Roma a Pechino e a Hong Kong…naturalmente. Ricordando la protesta, lo ha fatto Bolognetti, di piazza Tien Amen ma vietata dalle autorità cinesi. E allora il detto lucano ” Tien Amment”, tieni a mente… Ricordati. Non dimenticare. Ci sta tutto.

TRA LE ULTIME DICHIARAZIONI DI BOLOGNETTI.

Una cosa deve essere chiara. Per il sit-in del 4 giugno il comune di Potenza pretendeva che consegnassi a mano 32 euro di marche da bollo (vedi registrazione). Adesso il comune di Potenza mi concede una autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico che non ho mai richiesto e nel contempo mi sanziona nuovamente per la violazione del Dpr del 72. Nel ribadire che ho erroneamente indicato la data del 7 luglio nella nota diramata qualche ora fa e che il sit-in è previsto per domenica 7 giugno, preannuncio che in occasione del sit-in di sabato 13 giugno non invierò nessuna comunicazione al comune di Potenza. Se vorranno procedere inviino in piazza la Polizia Municipale. Magari il vigile che manifestava il 2 giugno con Guarente e soci. Anzi, mi auguro che vorranno procedere.

[06/06, 07:44] Bolognettimau Bolognetti: Questo il calendario delle prossime manifestazioni previste a Potenza nell’ambito della campagna “26 centesimi di democrazia”: 7 giugno, 13 giugno, 20 giugno, 27 giugno, 3 luglio, 10 luglio, 17 luglio, 25 luglio. No al “pizzo” sulla democrazia e il diritto costituzionale a poter manifestare. Si parte domenica 7 giugno in piazza Matteotti. Start alle ore 10.30.