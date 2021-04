…Ha le idee chiare e tanta volontà di impegnarsi sul campo, non appena l’epidemia da covid 19 lo consentiranno, per avviare una stagione di confronto e di collaborazione con le concittadine e i concittadini della provincia di Matera, per trovare insieme percorsi e soluzioni in grado di invertire la rotta della emigrazione giovanile e di una crisi che paga i ritardi, le carenze di ieri, con le sfide su innovazione e competitività di oggi. Simona Corvino, coordinatrice provinciale dei giovani dell’Unione di Centro, racchiude in sè tutto il dinamismo di un segno zodiacale, quello dei Gemelli, con tanta voglia di conoscere, di fare, di confrontarsi, ma nella consapevolezza che da soli non si va da nessuna parte.



E guarda alla risorsa giovani da non disperdere. E lei impegnata, nell’attività forense, conosce bene le difficoltà della vita e quanti sacrifici personali e delle rispettive famiglie si fanno per conseguire un diploma, una laurea e poi sentirsi dire che quel titolo, o profilo, non è rispondente alle esigenze di impiego. ” I giovani sono il futuro del nostro territorio – commenta Simona Corvino – ed è impensabile che qui ci siano porte chiuse per questo o quel profilo professionale, mentre fuori regione la situazione è ben diversa. E’ una sfida culturale che dobbiamo vincere, perchè si guardi in maniera oggettiva e globale a tutte le opportunità della nostra provincia e della Basilicata. Agricoltura, artigianato, servizi, beni culturali, ambiente, industria e, sopratutto, turismo sono le leve di uno sviluppo che hanno bisogno di diverse figure professionali. E i giovani hanno quella marcia in più per rivitalizzare l’economia. Ma occorre dar loro delle opportunità”.



Un invito a Enti Locali e imprese a mettere da parte slogan, spesso privi di contenuti, ma che lasciano le cose come stanno e costringono la generazione dei tablet e dei trolley ad emigrare. E la situazione dei nostri Comuni, da Bernalda a Pisticci, da Garaguso ad Accettura a Matera pur in contesti diversi, lascia i segni del calo demografico e del taglio dei servizi, con un deleterio accentramento di funzioni – è il caso della Sanità- che ha finito con il peggiorare la situazione.



” La salute è un bene primario e un diritto- aggiunge la coordinatrice giovanile dell’Udc- che va garantito e che l’epidemia da covid 19 ha messo in evidenza, in maniera devastante. I tagli alla prevenzione, alla medicina del territorio, ai servizi ospedalieri hanno finito con il favorire anche la diffusione dei focolai. Lo Stato deve tornare a gestire la Sanità, perchè il diritto alla salute deve essere un servizio per la collettività. Ormai è difficile fare screening per la prevenzione dei tumori o curarsi. Il territorio si difende anche così e poi occorre investire in quelle risorse, ambientali, culturali, produttive, che hanno nel turismo un settore dalle notevoli potenzialità occupazionali”. Ma non basta. C’è il nodo delle infrastrutture. Spostarsi in Basilicata, a causa dei dissesti idrogeologici, e con una rete stradale disastrata crea non poche difficoltà. ” Matera e Potenza – osserva Simona Corvino- sono mal collegate quasi fossero in due regioni diverse, con territori che oggettivamente e sul piano orogenetico lo sono. E lo stesso vale per i collegamenti tra i Comuni e i capoluoghi e questi ultimi dalla rete autostradale, dagli aeroporti ai porti. La rete delle linee bus ha dei limiti che tutti denunciano. Matera, il Metapontino continuano ad avere solo due linee bus, per esempio, messe a disposizione dal luglio 2020 dalla Regione Puglia, dopo la copertura quasi totale da anno da capitale europea della cultura 2019. Senza servizi e collegamenti turistici non andiamo da nessuna parte. Anche sui collegamenti ferroviari c’è tanto da fare. Ma occorre rimboccarsi le maniche per fermare il declino”. La soluzione? E’ quella di investire per colmare la carenza dei servizi che la Basilicata, oggettivamente, ha ma mettendo in campo tutte le risorse. E se arriveranno anche quelle legate al Recovery Fund meglio. Sul come la segreteria dell’Udc conta molto sull’energia “verde” che è quella dei giovani, senza dimenticare quella grigia dell’esperienza, e attivando la ” Consulta dei giovani costruttori della Basilicata”. C’è spazio per tutte e per tutti. Al lavoro e Simona ha indicato la strada per rendere più appetibile, sul piano delle competitività e delle opportunità, la nostra provincia.