Mentre il sindaco Raffaello De Ruggieri tesse con pazienza la tela che darà vita alla nuova giunta, e se ne parla anche fuori del Palazzo di città, sorseggiando un caffè o un grappino, si attende che in via Aldo Moro si riparta con il piede giusto e senza troppi scossoni. Del resto si deve giungere alla conclusione del mandato , come sentito dalla maggioranza Pd centro sinistra che sostiene il sindaco, portando fieno in cascina sulle cose da fare, da mostrare tra gli obiettivi raggiunti per le prossime amministrative di maggio. Posizione legittima. Per cui niente scossoni con il numero attuale degli assessori presumiamo, mantenendo la parità di genere ma non è escluso che la componente femminile possa aumentare. Probabili riconferme di quanti hanno avviato percorsi e programmi che vanno seguiti e attuati, certo qualche nuovo ingresso ma anche possibili disimpegni per valutazioni personali, così come ha fatto l’ex assessore alla mobilità Angelo Montemurro. Tre giorni al massimo e poi l’annuncio dell’ Habemus executivum” da parte del sindaco, magari riequilibrando le deleghe. Fare presto. Tanto più che l’Amministrazione comunale ha già fissato un tour de force di consigli comunali su un tema ultra atteso, e da campagna elettorale, come la discussione e approvazione del Regolamento urbanistico. E così dal 13 al 31 gennaio la materia potrà essere emendata e sviscerata con il voto, a volte di compromesso, a volte unanime, su questa o quella parte di territorio contrassegnata da sigle, zebrature che indicano le destinazioni d’uso o possibili interessi all’investimento. Vecchia storia. Qualcosa potrebbe restare fuori, stralciata come la vicenda su funzioni, destinazioni d’uso e cubature dell’ex molino pastifico Padula- Barilla, chiuso ormai da quasi 15 anni. Sull’argomento, ricordiamo, il segretario cittadino del Pd citando la questione e la volontà di procedere a una riqualificazione anche funzionale del quartiere Piccianello ( sul quale interverrà per metà il Bando Periferie) aveva detto di essere contratto a ”traslazioni’ di volumetrie. Cubature, se si pensa alla sola residenzialità, davvero enormi. Servirebbe un progetto definito con un mix di servizi e funzioni della quale la città ha bisogno. Ma l’area è privata e i privati che l’hanno rilevata vogliono investire a meno che non ci ripensino, rifacendosi i conti in tasca, e allora la cosa potrebbe aprire spazi ( ma siamo perplessi) a una possibile acquisizione del Comune. Del resto lo ha fatto per il cineteatro Duni (che auspichiamo possa essere riqualificato e avviato alla fruizione con una illuminata e funzionale gestione in tempi brevi) potrebbe farlo anche per l’ex area Padula- Barilla. E poi ci sono le tappe che entro l’8 marzo dovranno portare all’avvio del nuovo servizio di raccolta differenziata, preceduto dagli incontri di informazione con presidi, cittadini e la distribuzione dal 1 febbraio dei primi mastelli. Non dimentichiamo l’edilizia scolastica,l’hub di San Rocco, i servizi al turismo, i trasporti e quel che si dovrebbe fare per il post 2019. E questo sarà argomento da campagna elettorale. La Regione, socio di maggioranza della Fondazione Matera-Basilicata 2019, per ora tace per vari motivi e tra questi il voler giocare le carte giuste, per affinità politiche per una possibile affermazione di una coalizione di centro destra. Ma prima le competizioni vanno vinte sul campo con un Pd , pezzi di centrosinistra, verdi, civiche, probabili adesioni di coalizioni di sinistra- se ci saranno le condizioni- ringalluzzito dalla prova di impegno e di risultati vantati con Matera 2019.