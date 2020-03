A soffrirne non solo i cittadini di Montalbano jonico, ma una intera economia che dalla pandemia da coronavirus covid-19 rischia di perdere ulteriori colpi dopo la crisi che sta mordendo il comprensorio del Metapontino, colpito in sequenza da vari eventi. Le forze di opposizione hanno chiesto, come riporta la nota, all’Amministrazione comunale guidata da Pietro Marrese di convocare con urgenza il tavolo di crisi e di adottare tutte le misure per fronteggiare l’emergenza.

In un momento così delicato per la nostra nazione e per il mondo intero è doveroso, per tutti coloro che svolgono attività politica, elaborare proposte operative necessarie per fronteggiare al meglio quella che è ormai una pandemia mondiale.

I rappresentanti delle forze politiche e movimenti civici che si riconoscono nel centro destra montalbanese ovvero la Lega Salvini Premier, Fratelli d’Italia, il Nuovo PSI e “Difendi Montalbano” chiedono all’Amministrazione Comunale:

1. di istituire e convocare, con urgenza, un tavolo permanente di crisi aperto a forze politiche ed associazioni di categoria per fronteggiare l’emergenza sanitaria del Covid – 19;

2. Immediata individuazione di aree pubbliche per la vendita al dettaglio di derrate alimentari fresche di produzione locale per affrontare una possibile crisi di prodotti alimentari; nonchè da incrementare e sostenere il reddito dei nostri operatori agricoli;

3. Immediata distribuzione gratuita di mascherine a cittadini ultra sessantacinquenni e portatori di gravi patologie che necessitano di particolare protezione;

4. Un piano coordinato ed urgente di sanificazione dell’intero abitato con adeguata strumentazione meccanica e manuale;

Altre proposte verranno presentate all’auspicato tavolo di unità di crisi.

Sin da ora la delegazione di cui sopra è disponibile, per il bene della Comunità, ad interloquire con l’intera struttura regionale.

Montalbano Jonico lì 11.03.2020

Gabriele Propati (Lega Salvini Premier)

Rocco Tauro (Fratelli d’Italia)

Gentile Salvatore (Nuovo PSI)

Donato Pierro (Difendi Montalbano)